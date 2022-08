920.000 pond bonus voor Britse PwC-partners

Ondanks een historische salarisverhoging presenteert PwC in Engeland ‘uitzonderlijke’ jaarcijfers. Door een flinke inkomstengroei mogen partners van het bedrijf in Engeland een bonus van ruim een miljoen tegemoet zien.

Het afgelopen jaar kreeg 70% van de Britse medewerkers van PwC een loonsverhoging van ten minste 7%. Desondanks presenteert het concern ‘uitzonderlijke’ resultaten. De totale inkomsten zijn van juni 2021 tot juni 2022 gestegen met 12% tot 5 miljard pond.

12% meer voor partners

De audit- en M&A-takken realiseerden beide een groei van 6% tot respectievelijk £1,13 miljard en £906 miljoen, terwijl de fiscale tak (inclusief personeel en organisatie, en juridische diensten) een groei van 9% noteerde tot £1,01 miljard. Het betekent dat PwC-partners ieder £920.000 uitbetaald krijgen, wat 12 procent meer is dan vorig jaar toen partners £818.000 per persoon toucheerden. Bovenop dit bedrag komt gemiddeld £ 105.000 per partner uit de verkoop van de mobility tak.

Consultancy booming

PwC voorzitter Kevin Ellis ziet een sterk gestegen vraag naar alle dienstverlening die het concern in Engeland biedt. Uitschieter is de consultancy-tak, die met 33 procent groeide naar een omzet van 1,3 miljard pond. Consultancy is daarmee de grootste pijler van PwC in het Verenigd Koninkrijk geworden.

Audit ook gestegen

De inkomsten uit audit stegen met zes procent tot 1,1 miljard pond. Dit komt, volgens de bestuursvoorzitter, omdat PwC blijft investeren in zijn auditdivisie. Zo werden afgelopen boekjaar 550 nieuwe auditors aangetrokken. Afgelopen maand kreeg PwC een boete van 1,75 miljoen pond opgelegd voor fouten die zijn gemaakt in zijn audit van telecomgigant BT, waar voor 512 miljoen pond gefraudeerd is.

Ellis waarschuwde dat de huidige marktomstandigheden, met hoge inflatie en maximale werkgelegenheid, volgend jaar waarschijnlijk tot lagere partnerwinsten leiden.