Nieuwe brieven motorrijtuigenbelasting vrachtauto’s

De Belastingdienst stapt over naar een nieuw systeem voor het heffen en innen van motorrijtuigenbelasting. Bezitters van trucks krijgen sinds half juni daarom andere brieven. Als er geld dient te worden betaald, zit er bij de brief bijvoorbeeld geen acceptgiro meer, maar alleen betaalinformatie.

De verschillen:

Oude brieven Nieuwe brieven De afzender staat links bovenaan de brief en is ‘Belastingdienst’ De afzender staat rechts bovenaan de brief en is ‘Centrale administratieve processen, Afdeling Autoheffingen’ of ‘Centrale administratieve processen, Cluster Inning’ Geen telefoonnummer onder de afzender Onder het adres staat nu ook ons telefoonnummer vermeld: 0800-0749 Als u moet betalen, krijgt u bij de oude brief een acceptgirokaart Als u moet betalen, krijgt u bij de nieuwe brief betaalinformatie Oude opmaak Nieuwe opmaak (onder andere stijl en indeling)

Rekeningnummer ongewijzigd

Het rekeningnummer van de Belastingdienst voor de motorrijtuigenbelasting is niet veranderd. Dat is nog steeds NL86INGB0002445588.

Tijdelijk 2 versies

De fiscus voert het nieuwe systeem stapsgewijs in. Als een eigenaar meerdere vrachtauto’s heeft, kan het gebeuren dat hij/zij tijdelijk brieven krijgt uit het oude én uit het nieuwe systeem. Dit betekent niet dat er twee keer betaald moet worden over dezelfde periode voor dezelfde vrachtauto. Elke vrachtauto is óf in het oude óf in het nieuwe systeem ingevoerd.

Naar verwachting zijn alle vrachtauto’s eind 2022 over naar het nieuwe systeem.