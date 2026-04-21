Veranderingen motorrijtuigenbelasting vanaf 1 juli 2026

Veranderingen vanaf 1 juli 2026:

Bedrijfsvoertuigenpark: regeling vervalt

Op 1 juli 2026 vervalt de regeling bedrijfsvoertuigenpark. Dat betekent dat uw vergunning bedrijfsvoertuigenpark op of na 1 juli niet meer geldig is. U kunt over de periode tot 1 juli 2026 nog mrb terugvragen met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting: bedrijfsvoertuigenpark.

Vrachtauto: tarief mrb verandert

De nieuwe tarieven voor vrachtauto’s vindt u bij Tarieven motorrijtuigenbelasting vanaf invoering vrachtwagenheffing.

Werktuig of werkplaats: bijzonder tarief vervalt

Hebt u een personenauto of vrachtauto die ingericht is als werktuig of werkplaats? Vanaf 1 juli 2026 vervalt het bijzonder tarief mrb. Vanaf het 1e tijdvak na 1 juli 2026 betaalt u het volledige tarief mrb. Deze nieuwe tarieven voor vrachtauto’s vindt u bij Tarieven motorrijtuigenbelasting vanaf invoering vrachtwagenheffing.

Hebt u een personenauto? U berekent het nieuwe tarief met het hulpmiddel Motorrijtuigenbelasting berekenen. Het bijzonder tarief voor bestelauto’s die zijn ingericht als werktuig of werkplaats blijft wel bestaan.

Kermisexploitant of circusexploitant: bijzonder tarief vervalt

Bent u een kermisexploitant of circusexploitant en gebruikt u uw personenauto of vrachtauto alleen voor het vervoer van kermisbenodigdheden of circusbenodigdheden? Vanaf 1 juli 2026 vervalt het bijzonder tarief mrb. Vanaf het 1e tijdvak na 1 juli 2026 betaalt u het volledige tarief mrb. De nieuwe tarieven voor vrachtauto’s vindt u bij Tarieven motorrijtuigenbelasting vanaf invoering vrachtwagenheffing.

Hebt u een personenauto? U berekent het nieuwe tarief met het hulpmiddel Motorrijtuigenbelasting berekenen.

Het bijzonder tarief mrb voor bestelauto’s blijft wel bestaan.

Rijdende winkel: bijzonder tarief vervalt

Hebt u een rijdende winkel? Vanaf 1 juli 2026 vervalt het bijzonder tarief mrb. Vanaf het 1e tijdvak na 1 juli 2026 betaalt u het tarief mrb voor een vrachtauto.