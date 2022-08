Nieuwe NBA Impact Challenge weer van start

Om jongeren kennis te laten maken met het accountantsberoep, heeft de NBA sinds twee jaar de NBA Impact Challenge. In 2022 vindt de aftrap plaats op woensdag 31 augustus met een gastles bij tien klassen van de Haagse Hogeschool.

Tot nu toe hebben ruim 50 onderwijsinstellingen aangegeven mee te willen doen aan de challenga. Voor de nieuwe casus is samengewerkt met een denktank van accountants, vertegenwoordigers uit het onderwijs en jongerenmarketingbureau Soapbox. Dit heeft de casus Nossa Barista opgeleverd, een fictieve koffiebar die is opgezet door Nadine en Babette. Het zijn maatschappelijk betrokken onderneemsters die alleen duurzame koffie willen schenken. Gedurende de zomermaanden hebben de opnames van de casusvideo’s en de video’s van twee NBA-Ambassadeurs plaatsgevonden.

2500 deelnemers

Vorig jaar waren er ruim 2.500 deelnemers aan de challenge, verspreid over meer dan 65 onderwijsinstellingen. In de praktijkcase stonden toen twee jonge ondernemers met een webshop in duurzame schoenen centraal. Na diverse voorrondes was de finale op donderdag 27 januari 2022. In de categorie havo wonnen de scholieren van De Passie (Utrecht) van het Lyceum De Grundel (Hengelo). Bij het vwo eindigden scholieren van het Kalsbeekcollege (Woerden) voor het Koningin Wilhelminacollege (Culemborg). En in de categorie hoger onderwijs waren studenten van Hogeschool Windesheim (Zwolle) net iets beter dan die van de HAN (Arnhem/Nijmegen).

Informatieve website

Het aantal inschrijvingen aan hogescholen loopt al jaren terug. Om het beroep van accountant extra onder de aandacht te brengen heeft de NBA een nieuwe website gelanceerd: Accountancyietsvoorjou.nl.