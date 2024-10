Flynth presenteert zich ‘in vogelvlucht’ in nieuwe arbeidsmarktcampagne

‘Wat als je een top 6 accountantskantoor bent en tegen de grote namen van de big4 moet aanboksen? Dan moet je jezelf profileren met een unieke propositie, waarbij je met een drone piloot in vogelvlucht je USP’s laat zien. Het resultaat is te zien in de eerste Employer Value Propostion (EVP) van Flynth.’

Conservatieve branche

Zo begint het persbericht dat Flynth de wereld in stuurt om de nieuwe arbeidsmarktcampagne onder de aandacht te brengen. “In de nog altijd conservatieve branche laat Flynth, onder andere door samenwerkingen met het game-based assessment platform van Equalture en non-profit stichting Guruz, zien te beschikken over een dosis lef”, aldus de accountantsorganisatie.

Lokale sfeer

In de campagne zien we medewerkers vertellen over Flynth. De organisatie presenteert zichzelf daarbij als een grote speler met een ‘lokale’ sfeer. Het meeste is gefilmd met drones, wat mooie beelden oplevert. ‘We zijn echt gaan onderzoeken waarom collega’s graag bij Flynth werken en wat ons onderscheid ten opzichte van andere kantoren’, legt HR-manager Ingrid van Gelder uit. ‘Flynth beschikt over unieke eigenschappen, waaronder een mooi en divers portfolio aan klanten. Het MKB en de agro sector zijn eigenlijk heel dichtbij voor iedere Nederlander. Maar ook de grote Audit opdrachten binnen het onderwijs en lokale overheden spreken aan. Aangevuld met onze diensten op het gebied van HR services en Advies (denk aan ESG, gebouw en omgeving, corporate finance etc.) zijn we natuurlijk een hele brede financiële dienstverlener.’