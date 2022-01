Drie winnaars in NBA Impact Challenge

Havo-scholieren van De Passie uit Utrecht, vwo-leerlingen van het Kalsbeek College uit Woerden en studenten van Windesheim uit Zwolle, zijn de winnaars van de online finale van de NBA Impact Challenge. De wedstrijd werd voor de derde keer gehouden.

Ruim 2.500 deelnemers, verspreid over meer dan 65 onderwijsinstellingen, deden dit schooljaar mee aan de NBA Impact Challenge, de campagne gericht op scholieren en studenten. In de praktijkcase stonden dit keer twee jonge ondernemers met een webshop in duurzame schoenen centraal. Na diverse voorrondes vond donderdag 27 januari de finale plaats. In de categorie havo ging het tussen scholieren van De Passie (Utrecht) en Lyceum De Grundel (Hengelo). Bij het vwo streden scholieren van het Kalsbeekcollege (Woerden) en het Koningin Wilhelminacollege (Culemborg) om de winst. En in de categorie hoger onderwijs kruisten studenten van Hogeschool Windesheim (Zwolle) en de HAN (Arnhem) de degens.

Jury

In de finale legden de zes teams hun adviezen aan de ondernemers voor aan een jury, bestaande uit Fou-Khan Tsang (Alfa Accountants en Adviseurs), Monika Bankert (bestuurslid NBA), Soufia Ettaher (InHolland Rotterdam) en Allard Wildeboer (PwC). Vanwege de coronaregels werd de finale online gespeeld. De winnaars kregen onder meer een meeloopdag op een accountantskantoor (soms inclusief bezoek aan de klant) aangeboden.

De NBA Impact Challenge wordt sinds het najaar van 2020 ingezet om jongeren te informeren over het beroep en de opleiding tot accountant. Hier is de uitzending van de finale terug te zien.