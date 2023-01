Werkgevers schreeuwen om fiscaal talent, maar werven te ‘ouderwets’

Volgens recruiter Robert Half missen veel werkgevers de boot in de strijd om schaars taxtalent. Dit zou komen omdat ze vasthouden aan de oude manier van werven. Zo vissen zij te veel bij de Big Four. Maar daar komt tegenwoordig minder jong talent vandaan.

Salaris belangrijk maar niet zaligmakend

Het is geen makkelijke opgave voor werkgevers om fiscaal personeel aan te trekken. Wat het extra moeilijk maakt is dat fiscaal specialisten over het algemeen honkvast en risicomijdend zijn. Hoe je tax professionals toch in beweging kunt krijgen? Bouke Weijmans, Recruitment Consultant Tax bij Robert Half, ziet dat – naast een inhoudelijk aantrekkelijke baan – het salaris een belangrijke drijfveer is voor een switch. ‘Maar met alleen een stap in salaris ben je er niet als werkgever. Zo hechten fiscaal kandidaten steeds meer waarde aan hybride werkmogelijkheden. Tot slot is een snel sollicitatieproces een must bij het werven van fiscalisten. ‘Houd er rekening mee dat een sollicitant minstens twee andere sollicitatieprocedures heeft lopen. Dit geldt zowel voor de starter als de senior, en geef ze eens ongelijk. Ze hebben de banen immers voor het uitkiezen’, aldus Weijmans.

Vissen bij Big Four

Naast investeren in salaris, hybride werkmogelijkheden en een snel sollicitatieproces, heeft Weijmans nog een advies voor werkgevers. ‘Veel organisaties gaan op zoek naar fiscale kandidaten met ervaring bij een Big Four kantoor. Werken bij een van deze partijen wordt nog steeds gezien als een logische vervolgstap na de studie, maar kandidaten kunnen ook prima fiscale ervaring opdoen bij een kleiner kantoor. Daarnaast kampen de Big Four de laatste jaren met een terugloop in de aanwas van starters, en Big Four verlaters zijn een zeer gewilde groep in het bedrijfsleven en daardoor lastig te vinden. Werkgevers kunnen dus beter hun blik verbreden, want kandidaten zonder Big Four ervaring leveren weer andere toegevoegde waarde’, concludeert Weijmans.

Werven over de grens

Daarnaast mogen organisaties vaker naar internationale kandidaten kijken. Weijmans: ‘Zij kunnen perfect tax & compliance functies invullen, aangezien internationale aspecten kenmerkend zijn voor deze banen. Ook is beheersing van de Nederlandse taal niet altijd noodzakelijk voor deze functies, wat gunstig is voor internationale kandidaten. Tax & compliance wordt steeds ingewikkelder en daarom neemt de vraag naar specialisten met de dag toe. Het is dus zonde om als organisatie niet uit te wijken naar internationale kandidaten. Zij staan te springen om in Nederland aan de slag te gaan’.

Vergroot takenpakket

De continue stroom van nieuwe wet- en regelgeving en daarmee het toenemende belang van compliance, zorgen ervoor dat organisaties met meer fiscale uitdagingen kampen. Weijmans: ‘Tax en compliance frameworks die fiscale risico’s in kaart brengen worden steeds belangrijker voor organisaties. Dit zorgt voor aanzienlijk meer werk voor tax professionals’. Daarnaast komt er niet alleen méér wet- en regelgeving, maar moet deze ook geïmplementeerd worden, bijvoorbeeld Pilar I en Pilar II. Tot slot zorgen strengere audits voor extra werk onder fiscaal specialisten. ‘Toezichthoudende partijen nemen geen genoegen meer met een interne steekproef; ze willen uitgebreide documentatie ontvangen’, licht Weijmans toe.

Btw-specialisten zeer gewild

Naast deze compliancegerelateerde wijzigingen en verplichtingen, ziet Robert Half een flinke toename van internationale btw-contracten vanwege de globale omstandigheden. Dit zorgt voor meer vraag naar btw-specialisten, stelt Weijmans. ‘Btw-specialisten moeten alle belastingregels per land op hun duimpje kennen, inclusief nuances. Het is boekhoudkundig gezien een ingewikkelde baan waar specifieke kennis voor nodig is, en die kennis is schaars’. Tel daarbij op dat btw-specialisten met veel werkdruk kampen en dat een groot deel van het werk nog handmatig verloopt. Hierdoor kiezen veel kandidaten liever voor een andere fiscale specialisatie. ‘Er worden al wel grote automatiseringsslagen gemaakt op het gebied van btw, wat het werk de komende jaren steeds aantrekkelijker zal maken’, concludeert Weijmans.