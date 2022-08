Tekengeld Moore DRV krijgt nog geen navolging

Het artikel over het de welkomstbonus van Moore DRV op deze site heeft veel reacties opgeleverd. Een rondgang van Accountancy Vanmorgen langs andere kantoren maakt duidelijk dat de concurrentie ‘tekengeld’ nog niet aandurft.

Moore DRV doet niet geheimzinnig over de welkomstbonus voor nieuwe medewerkers. Het systeem wordt op de website simpel uitgelegd en komt erop neer dat wie bij Moore DRV komt werken maximaal 4.000 euro bonus kan krijgen. Er was een post van een recruiter op LinkedIn voor nodig om de aandacht op dit tekengeld te vestigen. Accountancy Vanmorgen schreef erover op 19 augustus. Het stuk maakte veel reacties los. (Ook reacties die over de schreef gingen en die door de redactie zijn verwijderd).

Niet nieuw?

Volgens Michael Bick, bestuursvoorzitter van Moore DRV, is een welkomstbonus niet nieuw. Hij zei in het stuk dat de Big 4 dit principe, zo meende hij, in het verleden ook hebben toegepast. Een belrondje langs PwC, EY en Deloitte (KPMG was niet in staat tijdig te reageren) leert dat dit in elk geval niet het geval is voor het recente verleden. De grote kantoren verklaren desgevraagd geen welkomstbonus te bieden voor nieuwe werknemers en ook niet van plan zijn dit te gaan doen. ‘Wij gaven en geven geen tekengeld en zijn ook niet van plan daarmee te starten’, laat EY bijvoorbeeld weten. ‘Onze inzet blijft op het bieden van inhoud en zekerheid door het bieden van een vast contract en investeringen in opleidingen.’ De woordvoerder van EY kent ook geen andere accountantskantoren die op dit moment tekengeld bieden.

‘Werkgever voor iedereen’

Ook bij de kleinere kantoren is geen sprake van een zak(je) geld voor nieuwe medewerkers. BDO kent het systeem niet en zegt ook nog geen tekengeld te overwegen. Flynth erkent dat een welkomstbonus een ‘tijdelijke boost’ aan de werving kan geven, maar zegt dat het kantoor staat voor een ‘duurzaam instroombeleid’. Mazars kiest voor andere methoden om personeel te vinden en te binden, laat de organisatie weten. ‘Wij hebben veel stagiaires en werkstudenten die na hun stage bij ons blijven werken. Dat werkt voor Mazars.’ Baker Tilly is om een principiële reden tegen een welkomstbonus: ‘Wij handelen vanuit het uitgangspunt een goed werkgever te zijn voor iedereen. Wij zijn één Baker Tilly en waarderen en belonen al onze medewerkers en we belonen nieuwe medewerkers niet extra.’ Van Oers is het enige kantoor dat wil toegeven dat de optie van de welkomstbonus ‘tegen het licht’ is gehouden. Maar het kantoor is tot de conclusie gekomen ‘dat dit voor ons bedrijf niet de juiste methode is om nieuwe talenten te werven’, aldus een woordvoerder.

Slecht voor branche?

Dat geen van de kantoren een welkomstbonus kent of overweegt, betekent niet dat de actie van Moore DRV veroordeeld wordt. De meeste woordvoerders houden zich op de vlakte en vinden dat elke organisatie zijn eigen personeelsbeleid moet voeren. Flynth wijst welkomstbonussen echter af: ‘De strijd om talent wordt alleen nog maar lastiger, waarmee dit op langere termijn geen goede ontwikkeling is voor de branche. We zullen ons moeten onderscheiden in het aantrekkelijk(er) maken van deze branche in de arbeidsmarkt’, aldus Flynth. Van Oers vindt echter dat de arbeidsmarktsituatie zo moeilijk is, dat de branche bijna niet aan ‘experimenten’ ontkomt. Of tekengeld slecht is voor de branche zal de toekomst uitwijzen. ‘Maar zonder te experimenteren zal de branche zich ook niet vernieuwen.’

Referral bonus

Geen welkomstbonussen dus voor schaars talent. ‘Referral bonussen’, waarbij medewerkers financieel beloond worden als zij nieuw personeel aanbrengen, zijn echter zeer gebruikelijk in de accountancy. Elke organisatie kent een dergelijk systeem. BDO is het enige kantoor dat een bedrag wil noemen. Bij dit accountantskantoor kan de referral bonus oplopen tot 3.000 euro.