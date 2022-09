Amerikaanse ex-BDO-medewerker schiet ‘luie’ leidinggevende dood

Een voormalig IT-auditmanager van de BDO-vestiging in het Amerikaanse Atlanta moet voor de rechter verschijnen wegens moord op haar ex-leidinggevende.

De 34-jarige vrouw had het niet alleen voorzien op haar werkomgeving, want ze wordt ook verdacht van moord op de vastgoedmanager van het appartementengebouw waar ze woonde. Eind augustus schoot ze eerst de vastgoedbeheerder dood en verwondde ze twee andere medewerkers, waarna ze naar het BDO-kantoor ging om haar voormalige baas neer te schieten, zo melden Amerikaanse media.

‘Criminelen aan de top’

Die had de vrouw in 2021 ontslagen, maar dat was omdat ze overtredingen van auditregels aan de kaak had gesteld binnen het bedrijf, zo meldde de verdachte op internet voorafgaand aan de schietpartij. ‘Er waren significante tekortkomingen en materiële zwakheden in alle opdrachten waaraan ik was toegewezen en die ik beheerde.’ Ze zou zijn bedreigd door haar werkgever en door klanten en er zou bij haar thuis zijn ingebroken, claimde ze. Zelfs buren zouden door BDO zijn bewerkt om haar het leven zuur te maken. ‘Jammer dat er bij het op zes na grootste accountantskantoor criminelen aan de top staan.’ Haar leidinggevende kende een luiheid die alleen overtroffen werd door zijn incompetentie, beweerde ze. De vrouw had afgelopen zomer al vergeefs een 600 pagina’s tellende aanklacht ingediend over de kwestie.