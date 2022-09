Omgekeerde wereld: Joanknecht solliciteert bij kandidaat

In de jacht naar nieuw talent draait het Eindhovense Joanknecht de rollen om. Het accountantskantoor solliciteert bij mogelijk geschikte kandidaten in plaats van andersom.

Accountantskantoren schreeuwen om schaars talent en vissen alle in dezelfde vijver. Hoe val je op? Moore DRV biedt nieuwe kandidaten ‘tekengeld’, maar is vooralsnog de enige die zover durft te gaan. Het Eindhovense Joanknecht gokt op een andere benadering. Het solliciteert zelf bij kandidaten die mogelijk bij de eigen organisatie passen. Een proef onder studenten en pas afgestudeerden voor de zomer had zulke hoopgevende resultaten dat deze vorm van werving nu breder wordt voortgezet.

Kernwaarden

‘We richten ons in eerste instantie op potentiële kandidaten die we tijdens ontmoetingen hebben leren kennen,’ zegt Marlies Vervoordeldonk, Team lead Marketing & Communicatie. ‘Daarnaast zoeken we op LinkedIn naar mensen die bij onze kernwaarden zouden kunnen passen. Die waarden zijn: ijverig, goedmoedig en nieuwsgierig.’ Is een kandidaat mogelijk geïnteresseerd in een baan bij Joanknecht, dan stuurt het accountantskantoor een ‘sollicitatiebrief’ waarin het zichzelf aanprijst en vraagt om een gesprek.

Mismatch

‘Ja, dat kost meer tijd dan wachten tot de mailbox volstroomt met CV’s’, zegt Vervoordeldonk. ‘Maar dat laatste gebeurt toch al niet in de huidige markt. Bovendien denken wij dat het investeren van meer tijd in de selectie op termijn zijn vruchten zal afwerpen.’ Ze verwijst naar een recent onderzoek waaruit blijkt dat de helft van de organisaties te maken heeft met een mismatch tussen kandidaat en vacature.

Huiskamer

Als de kandidaat toehapt wordt hij of zij uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in de ‘huiskamer’ van Joanknecht in Eindhoven. Dat gesprek is ingestoken vanuit de kandidaat. Vervoordeldonk: ‘Wie ben je? Wat drijft je? Wat zoek je in een baan en vooral in een werkgever? Ook is omdenken in dit proces van belang. Een kandidaat een vacature voorhouden werkt vaak tegendraads. Juist vanuit de kandidaat denken doet het goed in zo’n proces. Welke vakgebieden hebben zijn of haar voorkeur? Zo kun je de kandidaat in gesprek laten gaan met collega’s uit die vakgebieden die passen bij de interesses van de kandidaat. Een vaste selectiecommissie is bij Joanknecht dan ook niet aanwezig. We kiezen de gesprekspartners die het beste bij de kandidaat passen.’

Joanknecht stond het afgelopen jaar op plek 43 in de AV Top 50 met een omzet van 12,9 mln en 110 fte. Vervoordeldonk schat dat daar inmiddels al 10 tot 20 medewerkers zijn bijgekomen. Voor de rest van dit jaar hoopt het kantoor met eenzelfde aantal te kunnen groeien.