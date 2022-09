AV3 2022 | Samen de dagelijkse praktijk overstijgen

Menig accountant is trusted advisor van ondernemers. Softwarehuis Visionplanner wil op zijn beurt trusted advisor zijn van MKB-accountants. Een interview met managing director Joris Joppe. ‘We vinden het belangrijk dat accountants minder gaan doen.‘

Joris Joppe brengt een groot deel van zijn tijd door met nadenken over een al langer bestaand, maar daarom zeker niet minder urgent probleem. Het aantal ondernemingen in Nederland is de laatste 20 jaar hard gestegen. Het aantal accountants echter is stabiel gebleven. Gevolg: nijpende personeelstekorten. Dankzij automatisering en tomeloze inzet van accountants gaat dat vooralsnog goed: jaarrekeningen worden gemaakt, aangiftes ingediend, controles uitgevoerd.

Joris Joppe: ‘In het MKB kan de accountant op allerlei gebieden een cruciale rol spelen: waar het gaat om digitalisering van bedrijven, en steeds meer op het gebied van duurzaamheid’

Toch blijft het wringen, al die tekorten – en dan niet alleen omwille van de tekorten zelf. Joppe, die zelf bijna twintig jaar accountant was en inmiddels ook al tien jaar actief is als toeleverancier voor accountants, vat samen: ‘De accountant is de enige adviseur die bij elke ondernemer thuiskomt. In het MKB kan de accountant op allerlei gebieden een cruciale rol spelen: waar het gaat om digitalisering van bedrijven, en steeds meer op het gebied van duurzaamheid’, vertelt Joppe. ‘Maar dan moet hij ook de ruimte hebben om die rol te pakken, en dat is nu eigenlijk niet zo.’

Klassieke taken

Ondanks alle automatisering van de afgelopen decennia is de accountant door die genoemde toename van het aantal bedrijven nog steeds de meeste tijd kwijt aan de klassieke taken: aangiftes, jaarrekeningen enzoverder. Visionplanner wil het softwarehuis zijn dat accountants helpt die dagelijkse praktijk te overstijgen. In eerste instantie levert Visionplanner een softwareoplossing waarmee de accountant zijn ondernemende klanten – vaak MKB’ers – helpt met inzicht in hun financiële situatie, en in één beweging ook helpt jaarrekeningen te maken en aangiftes te doen. Joppe: ‘We zetten met onze software erop in dat ondernemers door het jaar heen zo goed mogelijk de cijfers bijhouden, zodat ze controle krijgen over de cijfers. De accountant biedt de ondernemer vervolgens op kwartaalbasis of zelfs maandbasis inzicht in die cijfers. Wij noemen dat: in het jaar aan het jaar werken. Overigens, onze aanpak past bij een specifiek type ondernemer: de ondernemer die zelf aan de knoppen wil zitten en heel goed de eigen resultaten wil begrijpen.’

Een veel sneller proces

Uiteindelijk, vervolgt Joppe, wordt het maken van de jaarrekening een veel sneller proces. De rol van accountant verschuift naar die van adviseur. ‘Wij helpen de accountant dé trusted advisor van de ondernemer te zijn.’ Met dat doel voor ogen, breidt Visionplanner haar schap aan producten voor accountants steeds verder uit. Om de jaarrekeningoplossing te verstevigen, nam Visionplanner drie jaar geleden softwarebedrijf MLE over. De software van MLE is ook geschikt voor accountants die ‘grondig te werk willen gaan, vaak met dikke dossiers en klassieke jaarrekeningen’ en wordt gecombineerd met de beste features uit de Visionplannersoftware. Zo wordt het voor de accountant en de ondernemer én-én, legt Joppe uit: ze hebben real time inzicht, een efficiënte jaarrekening, een solide dossier en alle vaktechnische content binnen handbereik.

Duurzaamheidsmodule

Ook introduceerde Visionplanner een module voor het doen van fiscale aangiftes. En deze zomer nog komt Visionplanner met een (eerste versie van een) duurzaamheidsdashboard. ‘Nu al zie je dat grote bedrijven onder druk van regelgeving

Visionplanner maakt sinds 1996 financiële-rapportagesoftware. Inmiddels maken zo’n 4.000 accountants- en administratiekantoren gebruik van de software van Visionplanner. Met de verschillende softwareproducten worden 250.000 jaarrekeningen gemaakt. Het softwarehuis is gevestigd in Veenendaal en behoort sinds enkele jaren tot de Noorse Visma-familie van boekhoudsoftwareondernemingen.

van overheidswege aan kleinere bedrijven vragen aan te geven of ze het thema duurzaamheid serieus nemen’, zegt Joppe. ‘Dat gaat niet meer weg. Die vraag gaat evolueren naar: “Wat doen jullie echt op het gebied van duurzaamheid?” Dan moet je een antwoord hebben. Wij verwachten dat de MKB-ondernemer met die vraag naar de accountant gaat komen.’

Komt er soms weerstand van accountants op alle innovatie? Innoveren zit Visionplanner in het DNA, schetst Joppe. ‘Accountants die bij ons klant zijn verwachten het van ons. Het zijn accountants die zelf innovatief bezig zijn en die van ons ook willen weten of ze met onze producten over tien jaar ook nog voorop gaan lopen. En oh ja, tot op heden kregen we altijd wel gelijk met onze producten. Bij lancering krijgen we eerst te horen: “Mijn oude oplossing is toch goed genoeg?” Eerst gaan de innovatieve accountants overstag en na verloop van tijd wordt zo’n concept gemeengoed.’

Accountants begeleiden

Om accountants te helpen met dat proces van acceptatie en innovatie, wil Visionplanner graag zelf ook trusted advisor zijn – van de accountant. Joppe: ‘We hebben inmiddels 15 experts in dienst die een accountancyopleiding hebben genoten of ervaring hebben in de accountancy. Hun belangrijkste taak is accountants te begeleiden. De grote automatiseringsslag is bij de meeste accountants wel gemaakt. Van handmatig met pen en papier naar Excel was een eerste grote slag. Inmiddels zijn we alweer een stuk verder. Tegelijkertijd is het personeelstekort nog steeds nijpend. Nu is er nog tijd te winnen door software nog beter en slimmer in te zetten dan ze al doen. Daar helpen we mee: we vinden het belangrijk dat accountants alleen relevante werkzaamheden doen. Dus per saldo minder doen.’ Uiteindelijk gaat het hierom, sluit de voormalige accountant af: ‘Accountants hebben een cruciale rol in de Nederlandse economie. Kijk maar naar de steunmaatregelen die tijdens de COVID 19-pandemie zijn uitgerold. Dat ging allemaal via de accountant. Dat piept en kraakt, maar het gebeurt wél.’