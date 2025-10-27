Winst mkb-accountants groeit 7%

De mkb-accountantskantoren hebben in 2024 de winst met 7% vergroot, blijkt uit het SRA-benchmarkonderzoek. Daarmee is de winstgroei ruim een procentpunt lager dan een jaar eerder.

De omzet groeide met 18% en dat is een stuk lager dan de plus van 29% uit 2023. De daling van de winstgroei wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de gemiddelde kosten met 10,4%. De gemiddelde personele lasten (+12,8%) en de ICT-kosten (+11%) stegen het meest. Volgens de SRA boekten de kantoren in 2023 een sterke omzettoename door een inhaalslag met de uurtarieven. “Dat effect is nu weer deels tenietgedaan.”

Meerderheid moet nog aan de slag met pensioen

Uit het onderzoek naar secundaire arbeidsvoorwaarden blijkt dat 55% van de mkb-accountants nog geen stappen heeft gezet om de huidige pensioenregeling aan de nieuwe pensioenwetgeving aan te passen. “Wanneer de werkgever de pensioenregeling niet tijdig aanpast, kan dit betekenen dat de medewerkers over hun volledige tot dan toe gespaarde pensioen belasting moeten afdragen. Dat gaat om forse bedragen die dan niet langer voor het uiteindelijke pensioen beschikbaar zijn. Werk aan de winkel dus.” Bijna 28% van de deelnemende kantoren heeft de regeling al wel aangepast.

Bijna een op zeven plekken niet bezet

In augustus/september waren er bij de deelnemende kantoren bijna 1.500 vacatures, zo’n 13,1% van het totale personeelsbestand. Doorgerekend naar alle 390 SRA-kantoren (390) komt dat neer op ruim 2.900 openstaande vacatures. “De instroom dit jaar van maar liefst 23,6% blijkt helaas niet voldoende om het aantal vacatures te vervullen.” Van de uitstromende medewerkers blijft ongeveer driekwart binnen de accountancysector werken.

In de samenstel-/gemengde praktijk telde de SRA bij de deelnemers 549 vacatures, de controlepraktijk heeft 271 openstaande vacatures en in de fiscale praktijk waren nog 314 open plekken te vullen.

Meer geld naar IT

De kantoren hadden meer budget voor IT dan het jaar ervoor. Kantoren met 51 tot 100 fte hadden zelfs 37% meer te besteden; bij de grootste kantoren was de verruiming van het budget met 11% aanzienlijk bescheidener. Ruim 70% van de deelnemende kantoren maakt inmiddels gebruik van cloudsoftware. “Een gevolg van migratie naar de cloud is dat de kosten van infrastructuur dalen. Deze daling wordt echter tenietgedaan door de stijging van de kosten van software.”

Duurzaamheid blijft op de agenda

Volgens de gegevens van de benchmark spreken alle kantoren inmiddels met klanten over duurzaamheid. Daarbij wordt het onderwerp met een steeds groter deel van het klantenbestand besproken. De helft snijdt duurzaamheid aan bij maximaal 20% van de klanten, bijna 40% heeft het onderwerp inmiddels bij 20 tot 40% van de klanten op de agenda staan. “Ondanks de Omnibuswet is dit van belang, want veel mkb-bedrijven die zelf niet CSRD-plichtig zijn, moeten gegevens aanleveren bij klanten die wel CSRD-plichtig zijn.” De SRA wijst in dat kader op het eigen Platform Duurzaamheid, dat als doel heeft duurzaam ondernemen te vertalen in praktische, direct toepasbare oplossingen.