Failliete Brust vindt nieuwe eigenaar

Zijlstra Controle & Administratie uit Ter Apel neemt het failliete Brust over. Dit meldt de curator. Die bevestigt dat Brust zich heeft vertild aan de overname van SAB Accountants in oktober 2019.

Een paar weken geleden meldde Accountancy Vanmorgen dat accountantskantoor Brust.nl uit Veendam/Emmen failliet was verklaard. Eigenaar Marcel Brust wilde er niet veel over kwijt maar toonde zich hoopvol over een doorstart. Die komt er inderdaad ook, al zal de naam Brust.nl verdwijnen.

Zijlstra

Volgens curator Peter van Rossum waren er diverse geïnteresseerden voor een overname. Zijlstra Controle & Administratie uit Ter Apel had het hoogste bod. Dit administratiekantoor bestaat sinds 1995 en is afgelopen jaren flink gegroeid. ‘Vorig jaar hebben we de klantenportefeuille overgenomen van een collega’, zegt directeur Bert Zijlstra. ‘In Veendam laten we een nieuw pand bouwen en daardoor past Brust, dat vooral in de omgeving van die plaats actief was, goed bij ons kantoor.’ Zijlstra laat weten dat er dit jaar ook een vestiging in Emmen zal komen. Hij verwacht door te groeien naar 25 medewerkers. Dat zijn er nu 20.

SAB Accountants

De curator bevestigt in Dagblad van het Noorden dat Brust.nl ten onder is gegaan door de overname van SAB Accountants uit Veendam in oktober 2019. Accountancy Vanmorgen schreef al eerder dat SAB enkele jaren geleden in opspraak raakte toen het de administratie verzorgde van basketbalclub Donar uit Groningen. Het accountantskantoor maakte er volgens Donar zo’n potje van dat KPMG de boel recht moest breien. Er volgde een claim van bijna een ton voor het verrichte meerwerk. Tegen website De Accountant deed SAB-partner Edwin Boomstra in 2015 zijn verhaal. Donar liet zijn claim later dat jaar vallen omdat ze niet kon aantonen dat ze recht had op het geld.

Auxilium

Brust.nl had, naast de eigenaren, twee werknemers. Eén van hen stapt over naar Zijlstra Controle & Administratie. Marcel Brust AA RB gaat niet mee naar Zijlstra. Hij is sinds september in dienst als adviseur bij de Auxilium Groep.