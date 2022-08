Accountantskantoor Brust.nl failliet, hoop op doorstart

Op 17 augustus heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van Brust.nl, accountant en adviseurs uit Veendam. Oprichter Marcel Brust ziet mogelijkheden voor een doorstart.

Brust wil in verband met de juridische afwikkeling van het faillissement niet veel kwijt. Zo laat hij in het midden wie het faillissement heeft aangevraagd. De problemen zouden zijn ontstaan na de overname van een cliëntenportefeuille. Er bleken lijken in de kast te zitten.

Basketbal-affaire

Brust wil niet bevestigen dat het faillissement verband houdt met de overname van SAB Accountants & Adviseurs in oktober 2019. SAB (het kantoor van Jan Smilde en Edwin Boomstra) haalde in 2014 en 2015 de media toen het sponsor was en de administratie verzorgde van basketbalclub Donar uit Groningen. Het accountantskantoor maakte er volgens Donar zo’n potje van dat KPMG de boel recht moest breien. Er volgde een claim van bijna een ton voor het verrichte meerwerk. Tegen website De Accountant deed SAB-partner Edwin Boomstra in 2015 zijn verhaal. Donar liet zijn claim later dat jaar vallen omdat ze niet kon aantonen dat ze recht had op het geld. Boomstra zei ‘nooit meer sportsponsoring’ te zullen doen.

Lange carrière

Brust is Accountant-Administratieconsulent. Hij begon zijn loopbaan in 1992 bij Moret Ernst & Young. Hij werkte onder meer voor Moore MTH en was vestigingsdirecteur bij Flynth. Ook is hij als freelance docent betrokken bij de accountancyopleidingen van Markus Verbeek. Hij is al jaren actief binnen de NBA. Zo is Brust sinds 2016 voorzitter van de afdeling Noord en zit hij in de Raad van Toezicht van de beroepsorganisatie.

Doorstart

In 2016 richtte hij zijn eigen kantoor op, dat nu drie vestigingsplaatsen kent (Veendam, Emmen en Assen). Brust.nl doet veel online en heeft weinig medewerkers. Op de vraag of er mogelijk een doorstart van zijn kantoor komt antwoordt hij bevestigend. Hiermee zou ook de continuïteit voor klanten gewaarborgd zijn.