Personalia | Pauline van Esterik-Plasmeijer nieuwe directeur SRA

Pauline van Esterik-Plasmeijer is per 1 november de nieuwe directeur van SRA. Zij volgt hiermee Cees Meijer op die dit voorjaar wegens ziekte zijn functie heeft moeten neerleggen.

Roland Ogink, vicevoorzitter van SRA, zegt over Van Esterik-Plasmeijer: “Het SRA-bestuur is verheugd dat SRA een ervaren en inspirerende directeur heeft kunnen aantrekken. Het bestuur kijkt met vertrouwen en veel plezier uit naar een langdurige samenwerking.”

Van Esterik-Plasmeijer: “De accountancy staat in de schijnwerpers en is volop in beweging. Dat biedt kansen. Ik zie er naar uit om samen met de leden en het SRA-bureau een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van dienstverlening en het vertrouwen in de sector. Met die samenwerking versterken we het ondernemerschap van onze 375 leden en al hun klanten, goed voor 55% van het mkb.”

Pauline van Esterik-Plasmeijer

De 56-jarige dr. Pauline van Esterik-Plasmeijer is gepromoveerd bedrijfseconoom met ruime ervaring in de financiële dienstverlening en non-profitorganisaties als directeur en bestuurder. Van Esterik-Plasmeijer is momenteel onder andere vicevoorzitter van het bestuur van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid, en voorzitter van het bestuur van de Stichting Mijn Geld en Zo. Daarnaast is zij als lid van de raad van advies betrokken bij de Kredietbank Nederland en bij Plinkr. Voor deze bestuurlijke taken was zij onder andere commercieel directeur bij Achmea en vervulde zij diverse toonaangevende (internationale) managementfuncties bij ABN AMRO.