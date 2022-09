Kroes onderzocht door antifraudebureau vanwege lobby voor Uber

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding onderzoekt de lobby van voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes voor Uber. Ze overtrad mogelijk de integriteitsregels van de Commissie door niet haar afkoelingsperiode te respecteren en zonder toestemming lobbywerk te verrichten.

De Nederlandse oud-minister en VVD-prominent Neelie Kroes kwam in juli in opspraak toen onderzoeksjournalisten ICIJ onthulden dat ze heimelijk lobbyde voor het Amerikaanse techbedrijf Uber. Ze had ook niet de vereiste toestemming van haar oud-werkgever, de Europese Commissie voor haar werkzaamheden ten bate van Uber. Hiermee overtrad Kroes mogelijk de integriteitsregels van de Commissie.

De onthulling volgde nadat circa 120.000 e-mails, gespreksverslagen en whatsapp-gesprekken van Uber-personeel waren gelekt. De mails toonden aan dat Kroes in 2015 en 2016 heimelijk en tegen de regels van de Europese Commissie in lobbyde. In september 2015 had ze via voorzitter Jean-Claude Juncker formeel toestemming proberen te krijgen voor betaald werk. Het adviescomité voor ethische zaken adviseerde destijds Kroes geen toestemming te geven bij Uber in dienst te treden, en het secretariaat-generaal van de Commissie sloot zich daarbij aan. Kroes zat nog in haar afkoelingsperiode, bedoeld om belangenverstrengeling tegen te gaan. In plaats dit besluit te publiceren, vroeg toenmalig Commissievoorzitter Juncker Kroes haar toestemmingsverzoek in te trekken, wat Kroes deed. Vervolgens zag de Commissie geen reden meer om haar negatieve oordeel over Kroes’ verzoek te publiceren. Het gevolg was dat tot afgelopen zomer niet bekend was dat Kroes al tijdens haar afkoelperiode voor Uber wilde werken. Pas in mei 2016, op de dag nadat die periode was verstreken, maakte ze bekend dat ze was toegetreden tot de Public Policy Advisory Board van Uber.

