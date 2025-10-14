Nieuwe ronde EU-subsidie voor digitale innovatie

Het is een nieuwe ronde in het Digital Europe Programme 2025-2027. De nieuwe subsidieoproepen richten zich onder andere op digitalisering van bedrijven, digitale vaardigheden, gezondheidszorg, het openbaar bestuur en de auto-industrie. De subsidie is verdeeld over verschillende thema’s.

Per thema zijn de subsidiepotten al vastgesteld. Zo gaat er € 79,2 miljoen naar het versterken en € 8 miljoen naar het voltooien van het netwerk van European Digital Innovation Hubs, die bedrijven helpen bij digitalisering. Een bedrag van € 22,5 miljoen is gereserveerd voor biomedisch onderzoek en de uitrol van gepersonaliseerde gezondheidszorg. Ook is € 14,4 miljoen beschikbaar voor het inzetten van AI in medische beeldvorming en € 15 miljoen is uitgetrokken voor de ontwikkeling van de EU Digital Identity Wallets en mobiele rijbewijzen. Kleinere potjes zijn er voor het delen van industriële data, de oprichting van de European Connected and Automated Vehicle Alliance (ECAVA) en het bestrijden van desinformatie.

Cofinanciering vanuit Nederland

De EU doet de subsidierondes via zogeheten ‘oproepen’. De oproepen voor de EU Digital Identity Wallet en mobiele rijbewijzen zijn inmiddels geopend en sluiten op 9 december. De overige oproepen gaan op 4 november open en sluiten op 3 maart 2026.

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is extra budget vanuit de Nederlandse overheid beschikbaar voor geselecteerde onderwerpen die niet volledig door het Europese programma worden gefinancierd. Met deze cofinanciering kan een Nederlandse partij een groter deel van de projectkosten vergoed krijgen.