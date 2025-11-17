‘Brussel werkt aan belasting op ongezond eten’

De Europese Commissie overweegt volgend jaar een speciale belasting voor te stellen voor sterk bewerkte voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan vet, suiker en zout.

In Brussel zou een conceptdocument circuleren dat het Duitse persbureau dpa heeft ingezien. Dat document zou half december worden gepresenteerd. Een taks op ongezond voedsel zou gezond eten kunnen stimuleren, denkt de Europese Commissie. Fabrikanten zouden daarmee worden aangemoedigd hun producten gezonder te maken. De opbrengsten van de heffing zouden exclusief worden gebruikt voor EU-brede gezondheidsbevorderingsprogramma’s.

Risico’s op obesitas en diabetes

De commissie benadrukt in het document ook dat hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn in de Europese Unie, met jaarlijks meer dan 1,7 miljoen gevallen. Er is volgens de commissie bewijs dat een hoge consumptie van sterk bewerkte voedingsmiddelen verband houdt met een verhoogd risico op onder meer obesitas en diabetes.

Suikertaks

Een ‘vettaks’ is al jaren onderwerp van discussie. Voorstanders wijzen naar wetenschappelijk onderzoek dat zou uitwijzen dat ongezond voedsel extra belasten kan werken, mits het gaat om een belasting van minimaal 20%. Tegenstanders denken dat het stimuleren van gezond voedsel eten, bijvoorbeeld door dat goedkoper te maken, beter werkt. Landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben al jaren een suikertaks, die afhankelijk is van het suikergehalte in frisdrank.

In Nederland geldt sinds vorig jaar een suikertaks oftewel ‘verbruiksbelasting’. Dat leidde ertoe dat fabrikanten zuivel gingen toevoegen, want dat is niet onderworpen aan de belasting. Een pak Dubbelfriss met een beetje zuivel werd daardoor 70 cent goedkoper dan de reguliere variant. Dat leidde tot een voorstel om de taks ook hier te gaan differentiëren.

Bron: ANP