‘Europese Commissie komt deze week met nieuw vennootschapsmodel’

De Europese Commissie komt deze week met het voorstel om een nieuw vennootschapsmodel te introduceren waarmee bedrijven makkelijker in meerdere lidstaten actief kunnen worden.

Dat meldt het Duitse Handelsblatt, dat de uitgelekte plannen in handen zegt te hebben. Het model EU Inc maakt het mogelijk om binnen 48 uur, zonder tussenkomst van een notaris en zonder startkapitaal in meerdere EU-landen actief te worden. Het voorstel zou woensdag worden gepubliceerd en donderdag en vrijdag worden besproken in de Europese Raad, waar de regeringsleiders bijeenkomen.

Nu is het vaak nog lastig om als bedrijf over de grens uit te breiden en kapitaal aan te trekken omdat de regels per lidstaat anders zijn. Daardoor wordt vaak gekozen voor de Verenigde Saten omdat de drempels daar lager zijn.

Het EU Inc-model zal worden vastgelegd in een verordening waarbij de regels voor elke lidstaat hetzelfde zijn. Opzetten kost maximaal € 100 aan registratiekosten. Wel gelden er verplichte balans- en solvabiliteitstesten; bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk als die niet goed zijn uitgevoerd.

Handrem

Het nieuwe vennootschapsmodel werd begin dit jaar al aangekondigd door commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een toespraak op het World Economic Forum. “Te veel bedrijven moeten buiten de EU kijken voor groei, deels omdat ze bij elke uitbreiding in een lidstaat te maken krijgen met nieuwe regels. Op papier is de markt van 450 miljoen Europeanen open, maar in werkelijkheid is het veel gecompliceerder. Dat werkt als een handrem op groei en winstpotentieel.”

Von der Leyen noemde de nieuwe benadering het ’28e regime’, dat naast de regimes van de lidstaten komt te staan. “Het ultieme doel is een nieuwe, daadwerkelijk Europese vennootschapsstructuur te introduceren. We noemen het EU Inc, met een eenduidig en eenvoudig pakket regels die in de hele EU gelden. Innovatieve ondernemingen zullen binnen 48 uur volledig online een bedrijf kunnen registreren, met overal dezelfde kapitaaleisen.”

Opties uitgeven

Om mensen te werven, mogen er bedrijfsopties worden uitgegeven die pas worden belast als ze worden geïnd. Max Velthoven van het internationale belastingteam van adviesbureau EY waarschuwt in het FD dat de fiscale component van die bedrijfsopties heel complex is. “Hoe ga je om met iemand die de stukken in een ander land heeft gekregen dan waar hij woont als hij ze verkoopt?”

In het Europees Parlement leeft de vrees dat vereiste unanieme instemming zal zorgen voor allerlei aanpassingen aan de verordening. In de plannen zou echter staan dat er via een juridische omweg zou worden gekozen voor acceptatie via een meerderheid van stemmen.

EU Inc-bedrijven blijven wel onderworpen aan het nationale recht, meldt Trendingtopics.eu, wat alsnog lokale verschillen in behandeling kan opleveren.