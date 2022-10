Corona en griep doen ziekteverzuim fors stijgen

Dat het coronavirus nog zeker niet verslagen is, blijkt uit verzuimcijfers. Arbodiensten zagen in september een forse stijging van het aantal werknemers dat afwezig was vanwege coronaklachten.

Het totale verzuimpercentage steeg vorige maand naar 4,3 procent. In augustus was dat nog 4,0 procent. Een kwart van alle zieke werknemers kampte met covid-19. Ook de griep slaat weer toe. Een op de drie werknemers bleef afgelopen jaar snotterend thuis. Het verzuim is in september altijd hoger dan in augustus, maar arbodiensten zijn er niet gerust op. Dit komt omdat vooral het aantal ziekmeldingen door corona hard stijgt.

Werkdruk

Op de werkvloer is de impact van het stijgende aantal ziektemeldingen te merken, zien de arbodiensten. Door een hoog verzuim door psychische klachten en de krapte op de arbeidsmarkt, zijn gezonde werknemers hard nodig. De arbodiensten geven daarom aan dat het ‘essentieel’ is om personeel veilig en gezond aan het werk te houden. Preventieve maatregelen kunnen daarbij helpen. Daarbij moet volgens de diensten belangrijk om per branche te kijken wat nodig is.

Basisregels naleven

‘Ook de kans op besmetting met griep kun je verkleinen door de basisregels na te leven’, aldus Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Ook aandacht voor collega’s die het werk oppakken van zieke collega’s is belangrijk, zodat de werkdruk onder gezonde collega’s binnen de perken blijft.