Belastingadvies- en administratiekantoor MKBTR breidt diensten uit met overname Groene Hart Juristen

MKBTR participeert per 14 oktober in Groene Hart Juristen uit Gouda. Daarmee kan het kantoor klanten niet alleen op fiscaal, financieel en strategisch gebied adviseren, maar zijn ze ook aan het juiste adres voor juridisch advies.

Voormalig eigenaar van Groene Hart Juristen Wynold Dijkstra had de wens zich toe te leggen op interim-opdrachten en ging op zoek naar opvolging. Met het aanstellen van Marc Zwemer als vestigingsleider van MKBTR Groene Hart, is de opvolging gevonden. Marc heeft zo’n 20 jaar ervaring in het operationeel management bij diverse uitvoerende organisaties. “Daarbij staat efficiency en het behalen van resultaat, maar vooral het onderhouden van goede relaties voor mij centraal”, aldus Marc. Naast MKBTR investeert mr. Arie Heijink in de overname. Arie heeft een advocatenpraktijk in Ede. Marc Zwemer werkt vanuit Groene Hart Juristen samen met Arie Heijink.

Wat verandert er voor de al bestaande klanten? “De dienstverlening blijft zoals je van ons gewend bent. Vandaag bellen betekent dat je dezelfde dag een reactie mag verwachten van ons. Daarnaast kijken we natuurlijk ook hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een eigen portaal waarin jij je dossiers moeiteloos kunt terugvinden.” En de goede relatie, daar verandert ook niets aan, die blijft het speerpunt. “Zo bezoeken we de komende tijd onze klanten graag om kennis te maken. Jij staat centraal, we luisteren graag naar wat jij als meerwaarde ziet en ervaart. We bieden je als ondernemer graag de uitbreiding van onze diensten aan, door je te vertellen over MKBTR en Groene Hart Juristen, om zo hopelijk nog meer rust en stabiliteit te ervaren, omdat we ervan overtuigd dat jouw onderneming door deze aanpak topfit wordt.”

“Vanuit MKBTR kunnen we door deze overname al onze klanten nog beter adviseren, nu ook op juridisch vlak zoals arbeidsrecht en ondernemingsrecht. En met deze overname breidt de dienstverlening voor klanten van Groene Hart Juristen uit”, zegt Dirk-Jan de Jeu, algemeen directeur van MKBTR. “MKBTR wordt daarmee de one-stop-shop voor ondernemers die we altijd al voor ogen hadden.”