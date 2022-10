Vermetten opent tweede vestiging in Tilburg

Per 1 november opent Vermetten een tweede vestiging in Tilburg, meldt het accountantskantoor op de eigen site. ‘Deze nieuwe locatie geeft ons de mogelijkheid om onze sterk groeiende Auditafdeling te kunnen huisvesten’, licht Vermetten toe. ‘Bovendien is er ruimte voor andere collega’s op het gebied van Audit, Tax & Advisory.’

Het snelgroeiende accountantskantoor ziet kansen op de nieuwe Tilburgse locatie: ‘Onze strategische speerpunten zijn groei, ondernemerschap en ontwikkeling. Onze verhuizing naar de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg sluit hier naadloos bij aan. We worden letterlijk buren van de Tilburg University in een gebied dat door de gemeente is bestempeld als kennisgebied. In een bruisende, snel ontwikkelende omgeving en dicht bij onze toekomstige collega’s en andere kennisintensieve ondernemingen.’

Overnames

Het Brabantse Vermetten nam de afgelopen jaren veel kantoren over. Vorige maand nog werd bekend dat het accountantskantoor met de overname van Kalb Accountants uit Valkenswaard ook in Oost-Brabant actief wordt. Ook advieskantoor Denetax uit Diessen ging recent nog op in Vermetten. Bij die gelegenheid zette Accountancy Vanmorgen de overnames door Vermetten van de afgelopen paar jaar op een rij.