Grote bedrijven willen verplichte rapportage natuurimpact

Grote internationale bedrijven willen dat zij worden verplicht om hun impact op de natuur bekend te maken. Zo’n 330 ondernemingen – waaronder voedingsmiddelenconcern Unilever, staalconcern Tata Steel en woonwarenhuis IKEA – stellen in een gezamenlijke brief dat bedrijven strengere regels nodig hebben om ze te dwingen meer te doen om de in verval rakende biodiversiteit te beschermen. Nu gebeurt er te weinig, vinden zij.

“We hebben regeringen wereldwijd nodig om de regels van de economie te veranderen en het bedrijfsleven ertoe te zetten nu te handelen”, aldus de coalitie Business for Nature, namens de bedrijven met een gezamenlijk vermogen van ruim 1500 miljard dollar.

Natuurimpact

Bedrijven willen van nationale overheden voor 2030 de verplichting om bekend te maken wat de impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit van een afzonderlijke onderneming is. Waar bedrijven dat het op het gebied van klimaat al wel beginnen te melden, gebeurt dit over natuurimpact nog maar weinig. VN-doelstellingen moeten zowel gaan over het beperken van natuurschade als het stimuleren van positieve bijdragen, vindt de coalitie. Een belangrijk voorstel dat op tafel ligt is de bescherming van 30 procent van natuur op land en in oceanen in 2030.

Doelstellingen

De brief verschijnt in aanloop naar cruciale besprekingen van de Verenigde Naties over natuurbescherming. Bedrijven hopen dat de uitkomsten hiervan, die in december worden verwacht, net zo ambitieus zijn als de doelstellingen van Parijs waren op het gebied van het klimaat. Er wordt gewerkt aan maatregelen om in 2050 “in harmonie met de natuur te leven”, met in 2030 tussendoelstellingen. Zaken waarnaar gekeken wordt zijn schone lucht, water en voedsel. Eerdere doelstellingen voor 2020 zijn bijna allemaal niet gehaald.

(ANP)