Europarlement steunt forse versobering CSRD-rapportage en CSDDD-verplichtingen

Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met ingrijpende vereenvoudigingen van zowel de duurzaamheidsrapportage onder de CSRD als de due-diligenceverplichtingen uit de CSDDD.

Met 382 stemmen voor, 249 tegen en 13 onthoudingen schaarden de Europarlementariërs zich achter een onderhandelingsmandaat dat de reikwijdte van beide regelgevingspakketten drastisch verkleint en de rapportage-eisen inhoudelijk versobert.

Voor accountantsorganisaties en hun cliënten betekent dit dat de administratieve verplichtingen rond ESG-verslaggeving afnemen en die verplichtingen voortaan alleen gelden voor aanzienlijk grotere ondernemingen.

Alleen de grootste ondernemingen nog onder CSRD-plicht

Het Parlement wil de CSRD toepassen op ondernemingen met meer dan 1.750 werknemers en een netto-jaaromzet van boven €450 miljoen. Bedrijven onder deze grens zouden volledig worden uitgezonderd van verplichte sociale en milieurapportage, inclusief rapportage onder de EU-taxonomie.

Daarnaast wordt de inhoud van de rapportageverplichting afgeslankt: minder kwalitatieve toelichting, geen verplichte sectorspecifieke standaarden en bescherming voor kleinere toeleveranciers van grote ondernemingen. Grote bedrijven mogen van kleinere partners niet méér informatie eisen dan in de vrijwillige standaarden is opgenomen.

CSDDD alleen nog voor zeer grote ondernemingen

Ook de reikwijdte van de CSDDD wordt sterk beperkt. De due-diligenceplicht gaat alleen gelden voor ondernemingen met meer dan 5.000 werknemers en een jaaromzet boven €1,5 miljard. De aanpak wordt bovendien risicogebaseerd: systematische informatie-opvraging bij kleinere ketenpartners is niet langer toegestaan; aanvullende informatie mag alleen worden gevraagd wanneer bestaande gegevens ontoereikend blijken.

Opvallend is dat het Parlement een belangrijke verplichting uit het oorspronkelijke voorstel schrapt: deze zeer grote ondernemingen hoeven geen transitieplan meer op te stellen om hun bedrijfsmodel in lijn te brengen met de Overeenkomst van Parijs. Lidstaten worden verantwoordelijk voor handhaving en aansprakelijkheid, waarbij slachtoffers volledig gecompenseerd moeten worden.

Digitaal portaal voor uniformiteit

Ter ondersteuning van bedrijven dringen Europarlementariërs aan op een nieuw EU-portaal met gratis toegang tot sjablonen, richtsnoeren en informatie over alle rapportageverplichtingen. Het portaal moet aansluiten op het Europees centraal toegangspunt (ESAP) en moet bijdragen aan verdere harmonisatie.

Warborn: “Europa kan duurzaam én concurrerend zijn”

Rapporteur Jörgen Warborn (EPP, Zweden) benadrukte de bedoeling om ESG-eisen werkbaar te houden: “De stemming van vandaag toont aan dat Europa zowel duurzaam als concurrerend kan zijn. We vereenvoudigen de regels, verlagen de kosten en geven bedrijven de duidelijkheid die ze nodig hebben om te groeien, te investeren en goedbetaalde banen te creëren.”

Vervolgtraject

Nu het Europees Parlement zijn positie heeft bepaald, starten op 18 november de triloogonderhandelingen met de lidstaten, die hun standpunt al hebben ingenomen. De EU streeft ernaar om de herzieningen van de CSRD en CSDDD uiterlijk eind 2025 vast te stellen.