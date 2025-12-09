Brussels akkoord over versoepeling duurzaamheidsrichtlijnen

De Europese Raad en vertegenwoordigers van het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt om de CSRD- en CS3D-regels te vereenvoudigen

De CSRD omvat de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage en CS3D gaat over zorgvuldigheid (due diligence) op het gebied van duurzaamheid. De al eerder aangekondigde versoepeling moet de rapportagelast verminderen en het ’trickle-down’-effect van verplichtingen voor kleinere ondernemingen beperken.

Morten Bødskov, de Deense minister voor Industrie, Bedrijfsleven en Financiële Zaken, zegt dat het Europese bedrijfsleven al jaren geconfronteerd wordt met “golf na golf van bureaucratie”. “Dat heeft groene investeringen afgeremd en ons concurrentievermogen verzwakt. Nu zetten we een grote en belangrijke stap in de goede richting. Met duidelijke en eenvoudige regels kunnen bedrijven zich weer richten op hun kernactiviteiten, zodat we meer waar voor ons geld krijgen in de groene transitie, Europese banen creëren en het vermogen van bedrijven om te groeien en investeren versterken. Het Deense voorzitterschap heeft op dit resultaat aangedrongen en we houden het tempo erin.”

CSRD: niet voor financiële holdings

Bij de CSRD stelde de commissie al voor om de werknemersdrempel te verhogen naar 1.000 werknemers en om beursgenoteerde mkb’s uit de reikwijdte van de richtlijn te halen. In het voorlopige akkoord is nu een drempel van meer dan € 450 miljoen netto-omzet toegevoegd. Verder is overeengekomen dat financiële holdings buiten de reikwijdte van de CSRD vallen. Er komt een overgangsregeling voor bedrijven die vanaf boekjaar 2024 moesten beginnen met rapporteren, maar in 2025 en 2026 buiten de reikwijdte komen te vallen. Tot slot introduceert het voorlopige akkoord een evaluatieclausule over een mogelijke uitbreiding van de reikwijdte voor zowel de CSRD als de CS3D.

CS3D: geen transitieplan

Voor de CS3D gaat de drempel naar 5.000 werknemers en € 1,5 miljard netto-omzet. Er gaat wel een streep door de beperking van de verdere beoordeling in de zogeheten identificatiefase tot de eigen activiteiten van het bedrijf, die van dochterondernemingen en die van directe zakenpartners. “In plaats daarvan kunnen bedrijven zich richten op de delen van hun activiteitenketen waar daadwerkelijke en potentiële negatieve effecten het meest waarschijnlijk optreden.” Als negatieve effecten even waarschijnlijk of even ernstig zijn in meerdere gebieden, mogen bedrijven prioriteit geven aan de beoordeling van negatieve effecten waarbij directe zakenpartners betrokken zijn.

Daarnaast hoeven bedrijven niet langer een uitgebreide ‘mapping’ uit te voeren, maar volstaat een meer algemene afbakening. “Ze mogen zich baseren op redelijk beschikbare informatie, wat de doorwerking van informatieverzoeken richting kleinere zakenpartners vermindert.” De verplichting voor bedrijven om een transitieplan voor mitigatie van klimaatverandering op te stellen is geschrapt.

Sancties maximaal 3% van de omzet

Het voorlopige akkoord schrapt het geharmoniseerde EU-aansprakelijkheidsregime. Daarvoor in de plaats komt een evaluatieclausule over de behoefte aan een EU-geharmoniseerd aansprakelijkheidsregime. Voor sancties geldt een plafond van 3% van de wereldwijde netto-omzet van het bedrijf, waarbij de commissie nog richtsnoeren gaat uitwerken. Verder wordt de omzettingsdeadline van de CS3D met een jaar uitgesteld, tot 26 juli 2028. Bedrijven moeten uiterlijk juli 2029 aan de nieuwe regels voldoen.

Het akkoord moet nu nog worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement. Het is het vervolg op de begin dit jaar gepresenteerde Omnibus-pakketten die wetgeving op het gebied van duurzaamheid en investeringen moeten vereenvoudigen.