Ondernemingskamer schorst Sanderink bij Centric

De Ondernemingskamer heeft Gerard Sandering geschorst als bestuurder van Centric. Het Openbaar Ministerie had zijn schorsing geëist uit angst dat de terugkeer van de omstreden topman de continuïteit bij het IT-bedrijf in gevaar brengt.

Het rommelt bij Centric sinds topman Sanderink ruzie kreeg met zijn voormalige vriendin Brigitte van Egten en hij een relatie kreeg met zelfbenoemd cyberexpert Rian van Rijbroek. Diverse rechtszaken volgden, bestuurders kwamen en gingen. Omdat Centric veel voor de overheid werkt en privacygevoelige informatie van miljoenen burgers beheert, leidden de perikelen bij Centric begin 2020 tot Kamervragen. Een jaar later trad Sanderink terug als bestuurder. Eind oktober 2022 maakte hij echter zijn terugkeer binnen de IT-onderneming bekend.

Algemeen belang

Het OM stapte daarop naar de Ondernemingskamer, een speciale afdeling van het gerechtshof van Amsterdam. Justitie wilde dat de Ondernemingskamer Sanderink schorste ’in het belang van de werknemers van de organisatie en de maatschappelijke impact die aan de onrust ten gevolge kan liggen’. Het OM kan bij de Ondernemingskamer alleen zaken aanhangig maken die van algemeen belang zijn.

Geschorst

De rechter oordeelde donderdagavond dat Centric schade ondervindt van het eigenzinnige gedrag van Sanderink. Hij is daarom per direct geschorst als bestuurder. Ook moet hij zijn aandelen in het bedrijf in handen geven van een onafhankelijk beheerder. Tijdens de zitting kwam aan het licht dat CEO Peter Mous woensdag 2 november door Sanderink was geschorst. Die hoopte daarmee dat Mous niet op de zitting zou mogen spreken, maar de Ondernemingskamer besliste dat hij gewoon het woord mocht voeren. De rechter bepaalde dat Mous in zijn functie moet terugkeren.

Ondernemingsraad

De advocaat van de Ondernemingsraad (OR) liet tijdens de zitting weten dat ook de OR vindt dat er ingegrepen moet worden. Volgens de OR laat de schorsing van Mous opnieuw zien dat Sanderink geen tegenspraak accepteert. Wie kritiek heeft op de topman wordt bovendien al snel van iets als fraude beschuldigd. De onrust wordt versterkt omdat Centric door Sanderink steeds weer negatief in het nieuws komt, aldus de advocaat van de OR.

Verweer

Sanderinks advocaat Paul Acda verwierp het verzoek tot schorsing en zei: ‘Wat er ook gebeurt, er blijft toch media-aandacht komen. Of Sanderink nu bestuurder is of niet, dat maakt niet uit.’ De advocaat stelde dat Sanderink als bestuurder bij Strukton in staat was gebleken het bedrijf te verbeteren, ondanks alle negatieve aandacht. De advocaat stelde dat Sanderink ook Centic vooruit kan helpen.

Groot gemaakt

Vervolgens kwam Sanderink zelf aan het woord. Hij ontkende dat zijn vete met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten een privékwestie zou zijn. Het conflict tussen hem en zijn ex heeft volgens Sanderink alles met Centric te maken. Van Egten heeft Centric keer op keer in een kwaad daglicht gesteld, aldus de topman. Ook heeft ze, in dienst van Centric, goederen gestolen. ‘Althans dat is mijn vermoeden’. Zelf stelt Sanderink dat hij niets verkeerd heeft gedaan. ‘Ik heb het bedrijf Centric groot gemaakt.’