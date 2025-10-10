Entree private equity leidde tot intern conflict bij accountantskantoor DK

DK Accountants & Adviseurs groeide de afgelopen jaren flink en ging begin dit jaar met het Britse private equityfonds AnaCap in zee. Die stap viel intern niet overal in goede aarde, bleek donderdagmiddag bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daar stonden een tax partner van DK Almere en het accountantskantoor tegenover elkaar.

door Misha Hofland

De tax partner kwam in het najaar van 2023 binnen bij DK, dat na een paar overnames momenteel 11 vestigingen telt. Het accountantskantoor werd enkele decennia geleden opgebouwd door Alber de Koning. Hij zwaait als CEO vanuit het hoofdkantoor in Veenendaal nog altijd de scepter bij DK, dat formeel onder het overkoepelende Landjuweel BV valt.

Samen met een collega zou de tax partner de vestiging in Almere gaan runnen. Ze verwierf bij binnenkomst via haar persoonlijke holding Vy Valent een belang van 24% in DK Almere, en kreeg een maandelijkse managementvergoeding van 14.000 euro. Die afspraken werden niet allemaal goed vastgelegd, werd donderdag duidelijk. Sowieso schort het daar bij de Landjuweel-groep overigens soms aan, blijkt uit de twee laatst gedeponeerde jaarrekeningen. Daarin gaf de controlerend accountant van Koeleman geen oordeel bij de cijfers, omdat hij niet voldoende en geschikte controle-informatie kon verkrijgen om een oordeel te vormen. Dit kwam onder meer door een gebrekkige interne administratieve organisatie en problemen met de migratie naar een nieuw ERP-systeem in 2023.

Bij de Ondernemingskamer schetste de tax partner donderdag dat ze aanvankelijk flink haar schouders zette onder de Almeerse DK-vestiging. “Ik kwam van een grotere organisatie die ook nog eens ging fuseren en koos er juist bewust voor om bij een wat kleiner kantoor aan de slag te gaan.” Ze stelde naar eigen zeggen intern veel vragen over de administratie, organisatie en financiële toestand van DK Almere, “maar ik kreeg maar weinig antwoorden.” De toegang tot relevante bankrekeningen, administratie en bestuurlijke vergaderingen werden haar structureel ontzegd, stelde de fiscalist. “Inmiddels blijkt dat DK toen al met Anacap bezig was.”

Met de entree van de Britse private equity-partij ging het mis tussen de beide partijen. Anacap nam begin dit jaar een meerderheidsbelang in DK. “Ze kreeg te horen dat haar aandelen niets waard waren en deze moest overdragen”, betoogde advocaat Liselot Bosman van de fiscalist. “De Koning was erg tevreden over Vy Valent, dat verdween pas toen ze niet akkoord ging met de kunstmatige waardering van 0 euro.” Daarna zou er volgens haar bij DK alles aan zijn gedaan om er voor te zorgen dat de Flevolandse vestiging financieel beroerd presteerde. DK Almere zou kunstmatig zijn uitgekleed via hoge intercompany-transacties en kosten die aan Almere werden doorberekend. Ook vertrok personeel naar elders waardoor er dure externen moesten worden ingevlogen.

Maar volgens DK liggen de zaken heel anders en presteerde de fiscalist zelf gewoon heel slecht. “DK Almere opereert als onderdeel van een groep, dat wordt hier steeds miskend”, betoogde advocaat Willem Smelt namens Landjuweel onder meer. Er werd bij DK veel op een hoger organisatieniveau geregeld, soms ook zaken die de fiscalist niet per se aangingen. Met buitensluiten zou dat weinig te maken hebben. Ook over de gesprekken met de private investeerder werden alle minderheidsaandeelhouders volgens Landjuweel tijdig geïnformeerd.

Het doorbelasten van allerlei kosten en de diverse intercompany transacties waren bovendien heel normaal en verklaarbaar, luidde het betoog bij de Ondernemingskamer. “Dat mevrouw bepaalde transacties niet begrijpt betekent niet dat er iets mis mee is.” In Almere zou ook structureel sprake zijn geweest van onderbezetting en werkachterstanden. Het lukte de vestigingsleider niet om nieuw personeel te vinden, betoogde advocaat Smelt. Dat er op haar dringende verzoek mensen werden ingevlogen en de kosten daardoor opliepen zou niet aan Landjuweel kunnen worden verweten. DK Almere zou financieel zelfs zo slecht hebben gepresteerd dat de private equity-deal in een laat stadium alsnog even dreigde te klappen, toen de Britten zagen hoe slecht het kantoor presteerde.

Gesprekken over verkoop van haar aandeel in DK Almere liepen nergens op uit en ondertussen werkte de fiscalist vanwege de gespannen situatie alleen nog thuis. Ze stapte naar de Ondernemingskamer om alsnog de aankoop door Landjuweel van haar belang in DK Almere af te dwingen. Tijdens de zitting liepen de emoties aan beide kanten soms hoog op. De vestigingsleider verklaarde tegenover de rechter “echt heel boos” te zijn. “Je wordt gewoon keer op keer voorgelogen. Het is echt niet oké hoe dit is gegaan.” Ook oprichter De Koning was aangedaan, maar liet vaak wijselijk zijn advocaten het woord doen. “Beter van niet”, antwoordde hij de voorzitter op haar vraag om een reactie op de verwijten. “Ik ben niet boos, ik ben zeer teleurgesteld. Het heeft weinig zin om dat hier verder toe te lichten.”

De Ondernemingskamer zou eventueel een externe waarderingsdeskundige of forensisch accountant aan kunnen stellen om de waarde van het door Vy Valent gehouden aandelenbelang te bepalen. Maar de leden van de rechtbank deden herhaaldelijk een klemmend beroep op beide partijen om te kijken of er niet toch overeenstemming zou kunnen worden bereikt via een schikking. “Dit gaat anders een heel langdurig en kostbaar traject worden”, schetste de voorzitter. “U bent beiden financieel goed onderlegd en gaat zo’n deskundige natuurlijk voortdurend met van alles bestoken. Dat gaat allemaal erg lang duren en daar heeft niemand wat aan.”

Na herhaaldelijk schorsen en weer opnieuw overleggen werd er donderdag in de Amsterdamse rechtszaal na enkele uren uiteindelijk toch een akkoord bereikt door de partijen. De fiscalist draagt na de schikking snel haar aandelen over en is daarna vrij om elders aan de slag te gaan.