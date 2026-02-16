Centric kan 50 miljoen niet kwijt aan schuilende Sanderink

Multimiljonair Gerard Sanderink heeft recht op € 50 miljoen uit de verkoop van zijn bedrijf Centric, maar dat geld kan niet worden overgemaakt. Hij houdt zich schuil in Duitsland en reageert nergens op.

Dat meldt De Gelderlander, die zich baseert op een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Die heeft bepaald dat Sanderink moet worden ontslagen als bestuurder van de stichting die de aandelen in (onder meer) Centric beheert. In 2022 legde de Ondernemingskamer hem al een schorsing op.

Stapels ongeopende post

Centric is in 2024 verkocht door Eukairos, de BV die het bestuur van Sanderink had overgenomen. De koopsom volgens de rechter grotendeels betaald. “Eukairos is er echter tot op heden nog niet in geslaagd de verkoopopbrengst aan [het bedrijf van Sanderink] ten goede te doen komen omdat [Sanderink] de benodigde medewerking niet verleent”, staat in de uitspraak. De Eukairos-bestuurders zijn zelfs naar het Duitse postadres van de stichting afgereisd, maar zonder resultaat. “Zij troffen daar slechts grote stapels ongeopende post aan en vernamen van de daar aanwezige personen dat er nooit iemand van de STAK […] aanwezig is.”

Eukairos had een schorsingsverzoek ingediend bij de rechter, onder meer omdat de stichting van Sanderink onder vuur zou liggen van schuldeisers en omdat de opbrengst van de verkoop niet kan worden uitgekeerd. De advocaat van Sanderink had verzocht om aanhouding van de zaak, maar omdat hij in Spanje staat ingeschreven, mag hij niet als zodanig voor de Nederlandse rechter optreden.

Vorderingen ex-vriendin

Ingrijpen bij de stichting was destijds nodig omdat een executoriaal uitwinningstraject dreigde van een of meer schuldeisers, aldus Eukairos, onder wie de voormalige vriendin van Sanderink. Ze heeft executoriaal beslag gelegd op zijn certificaten van door de stichting gehouden aandelen. Overige vorderingen blijken door Oranjewoud, Strukton en Antea, de andere ondernemingen uit Sanderinks voormalige imperium, van haar te zijn overgenomen.

Disfunctioneel

De rechter oordeelt dat afwezigheid dan wel onbereikbaarheid een belangrijke aanwijzing oplevert voor de disfunctionaliteit van het bestuur van de STAK. “Deze passiviteit die gepaard gaat met het onbetaald laten van opeisbare vorderingen op [bedrijf] en de STAK levert een direct gevaar op voor de continuïteit van de STAK.” Samen met de andere omstandigheden concludeert de rechtbank dat de stichting in het geheel niet (meer) door Sanderink wordt bestuurd, “zodat evident sprake is van taakverwaarlozing”. Sanderink wordt ontslagen en in zijn plaats wordt een tijdelijk bestuurder benoemd, die als voornaamste taak heeft de verkoopopbrengst in ontvangst te nemen.

Sanderinks bedrijvenconglomeraat was ooit meer dan € 600 miljoen waard tot hij in contact kwam met zijn latere echtgenote Rian van Rijbroek, die zichzelf tot cyberkenner had gebombardeerd. De laatste tijd zit het stel in het Duitse Kleef.