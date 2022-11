ETL Nederland breidt uit met Noord-Hollandse IPA-ACON Groep

ETL Nederland heeft de in Haarlem gevestigde IPA-ACON Groep toegevoegd aan de groep.

IPA-ACON is volgens ETL ‘een sterk lokaal kantoor in Haarlem dat zijn oorsprong kent vanuit de provincie Noord-Holland’. Naast de gebruikelijke accountantsdiensten zoals het samenstellen van jaarrekeningen, de financiële- en loonadministratie en belastingen voert het kantoor jaarrekening- en subsidiecontroles uit voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en het MKB. Daarnaast houdt het kantoor zich bezig met taken in het kader van bewindvoering & curatele, mentorschappen, alsmede met familie- en arbeidsmediation.

ETL Assurance & Overheidsaccountants

IPA-ACON Assurance zet de dienstverlening aan de klanten zelfstandig en ongewijzigd voort onder de naam ETL Assurance & Overheidsaccountants. Het management blijft in dezelfde handen, versterkt met de komst van Ronny Schuijt MSc RA. Ronny heeft 15 jaar ervaring als extern accountant voor gemeenten, non-profit instellingen, MKB bedrijven en groepscontroles. Daarnaast is hij 10 jaar actief geweest als financieel directeur in het MKB.

IPA-ACON Advies en De Clercq Administratie- en Belastingadvies zetten hun dienstverlening als accountantskantoor ongewijzigd en onder dezelfde naam voort.

Uitbreiding ETL

Met de toevoeging van de IPA-ACON Groep breidt ETL Nederland verder uit in Noord-Holland. De ETL Groep gaat de komende jaren door met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren, meldt het accountantskantoor. ‘Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuiteitswaarborg naar de toekomst. Ze kunnen rekenen op vrijheid in ondernemerschap en de voordelen van groeiende gedeelde services en facilititeiten waarin ETL investeert. Daarbij staan mensen, innovatie en kwaliteit voorop met kennisopbouw en kennisdeling binnen een groot nationaal en internationaal gezelschap. ETL is een sterke ondernemende partner voor de lange termijn zoals dat in Duitsland ook al tientallen jaren gaat.’