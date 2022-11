Jubilerend Scab trakteert op pannenbier

Scab accountants en adviseurs voor de bouw bestaat in 2023 vijftig jaar en heef ter gelegenheid daarvan een eigen bier laten brouwen: Scab Top Pannenbier Blond.

Het bedrijf is in 1973 als stichting opgericht door bouwbedrijven. Algemeen directeur Maarten Stubbé: ‘Scab is er al vijftig jaar voor en door de bouw. Daarom willen we onze klanten op een speciale manier in het zonnetje zetten. Met het Scab Top Pannenbier Blond nemen we alvast, letterlijk, een voorproefje op de festiviteiten in 2023. Pannenbier is namelijk een begrip uit en in de bouw. Wanneer het hoogste punt van een (nieuw)bouwproject is bereikt en de pannen kunnen op het dak, dan wordt dit gevierd met pannenbier. Dus wat is er nou mooier om samen 50 jaar hoogtepunten te vieren dan met Scab Top Pannenbier?’

Gebrouwen in Tilburg

Het bier is gebrouwen door Stadsbrouwerij 013 uit Tilburg. Scab brengt het brouwsel langs bij klanten als een bouwproject het hoogste punt heeft bereikt. ‘Uiteraard doen we dat allemaal netjes en zorgen we ook voor alcoholvrije biertjes als mensen wel willen proosten maar niet willen drinken.’

Bouwbedrijven kunnen via de Scab-website een gratis rondje pannenbier aanvragen tegen de tijd dat het hoogste punt wordt bereikt.