SCE-subsidiepot voor duurzame energieopwekking gaat fors omhoog

Minister Jetten (Energie) verruimt de speciale SCE-subsidieregeling voor energiecoöperaties en verenigingen van eigenaars om duurzame energie op te wekken. Volgend jaar wordt de pot vergroot tot € 150 miljoen; eerder was € 37 miljoen toegezegd.

De subsidieregeling wordt verruimd om het gebruik de regeling te stimuleren, schrijft Jetten aan de Tweede Kamer. Naast het budget zijn ook de voorwaarden verruimd. Eerst moest 90% van de leden van een VVE in de buurt van het project wonen om subsidie te kunnen krijgen, maar dat is nu verlaagd naar 75%. Meer gebouwen komen nu dus in aanmerking. Verder is onder meer de termijn voor het aanleveren van de ledenlijst verlengd naar twaalf maanden. Het vereiste aandeel kleinverbruiksaansluitingen binnen VVE’s is verlaagd van 100% naar 75%. Panden waarin enkele ondernemers zijn gevestigd, komen daardoor ook in aanmerking voor de subsidie. Wel moeten aanvragers voortaan vooraf een verklaring aanleveren dat het dak of de gevel geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen.