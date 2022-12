België verhoogt belastingheffing voor privévliegtuigen en korte vluchten

België gaat een nieuwe belasting invoeren voor privé- en zakenvliegtuigen en voor vluchten van minder dan 500 kilometer die vertrekken vanaf het Brusselse vliegveld Zaventem. Daarmee moet vervuiling en geluidsoverlast worden tegengegaan.

Om dat doel te bereiken zullen ook vluchten met oudere en meer vervuilende vliegtuigen te maken krijgen met een extra heffing. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem van gedifferentieerde tarieven in werking treedt op 1 april, het begin van het zomerseizoen van de luchtvaartmaatschappijen.

De ministerraad heeft ingestemd met variabele vergoedingen op voorstel van mobiliteitsminister Georges Gilkinet. Die vergoedingen gaan vliegmaatschappijen betalen aan luchtverkeersleider Skeyes betalen voor het gebruik van de diensten voor het landen en opstijgen op de luchthaven. ‘De luchtvaartmaatschappijen zullen worden aangemoedigd hun meest efficiënte vliegtuigen te kiezen of te investeren in een nieuwe vloot om vanaf Brussels Airport te vliegen, en zeker ’s ochtends, ’s avonds of ’s nachts’, licht de regering toe. De tarieven zijn gebaseerd op het effect van een vlucht op de luchtkwaliteit, op de CO2-uitstoot, en een apart criterium voor vluchten van minder dan 500 kilometer.

Ook zakenvliegtuig moet eraan geloven

Privé- en zakenvliegtuigen ontsprongen tot nog toe de dans wat betreft de geluidsquota, maar die gaan nu ook meer betalen. Deze vliegtuigen veroorzaken per passagier veel meer vervuiling dan de commerciële luchtvaart. Volgens de minister wordt de heffing 25 procent goedkoper tot 40 procent duurder, afhankelijk van vliegtuig en moment van de dag. Voor de oudste, meest vervuilende en luidruchtige vliegtuigen verdubbelt de heffing afhankelijk van het moment. ‘De geluidsoverlast voor de bewoners van Brussels Airport, of ze nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië wonen, kan niet zo voortduren. De status quo is geen optie meer in deze problematiek, die bijzonder lastig is voor de betrokkenen, waar ze ook wonen’, aldus Gilkinet. Hij noemt de variabele heffingen een eerste stap. ‘En in de komende maanden moeten er nog meer volgen om echt een verschil te maken.’