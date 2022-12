A&L Adviseurs & Accountants sluit zich aan bij Eshuis Accountants en Adviseurs

A&L Adviseurs & Accountants uit Hengelo sluit zich per 1 januari 2023 aan bij Eshuis Accountants en Adviseurs – dit jaar nummer 34 in de AV-Top 50 Accountantskantoren. A&L heeft een groeiende klantenportefeuille en sterke specialisatie in de sector Transport en Logistiek. De integratie betekent daarmee een extra impuls voor de positie van Eshuis in deze branche.

De twee ondernemingen werkten afgelopen periode al nauw samen op het gebied van jaarrekeningcontroles. Nu is het besluit gevallen om gezamenlijk op te trekken. Michel Schaepers, bestuursvoorzitter van Eshuis: “Vanuit de samenwerking met A&L is over en weer een positief beeld van elkaar ontstaan. De mensen van A&L en de manier waarop A&L naar de ontwikkelingen in de accountancy kijkt passen uitstekend bij onze visie en kernwaarden. We hebben elkaar goed leren kennen en zijn tot de conclusie gekomen dat samengaan een goed besluit is. Niet alleen wordt onze positie in de sector Transport en Logistiek er sterker door, maar ook onze MKB adviespraktijk plukt er de vruchten van.”

Ook A&L Adviseurs & Accountants bevestigt het beeld van ‘een integratie die voorbestemd leek’. Erik Letink, directeur van A&L: “De integratie is ingegeven vanuit een betere dienstverlening. We ervaren steeds vaker dat ondernemers graag een breder financieel dienstenpakket zouden willen afnemen. Door de integratie met Eshuis komen wij daaraan tegemoet. Eshuis is voor ons de ideale fusiepartner vanwege hun multidisciplinaire aanbod en snelgroeiende Auditpraktijk. Daarnaast sluiten onze opvattingen over kwaliteit, innovatie en werkwijze goed op elkaar aan en kunnen wij elkaar op vele vlakken aanvullen en versterken. Wij hebben hoge verwachtingen van de krachtenbundeling met Eshuis, dat door het vakblad Accountancy Vanmorgen uitblinker in de auditmarkt wordt genoemd. Daarnaast is Eshuis aangesloten bij netwerkorganisatie PrimeGlobal, waardoor we onze klanten nu ook kunnen ondersteunen in hun internationale ambities.”

De fusie gaat per 1 januari 2023 in. A&L directeur Erik Letink wordt per die datum partner/aandeelhouder van Eshuis. De medewerkers van A&L zullen verhuizen naar het kantoor van Eshuis in Enschede om een snelle integratie te bewerkstelligen.