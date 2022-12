HET JAAR VAN (11) John Vermetten: ‘Er is nog zoveel winst te behalen met robotic accounting. We staan nog maar aan het prille begin’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. John Vermetten is algemeen directeur van Vermetten | accountants en adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Een buurland van de EU op slechts 1.500 km van ons verwijderd. Hoe snel stabiliteit en ‘in control zijn’ kan veranderen in onzekerheid en hoe snel we daar overigens ook weer aan wennen. Pandemieën en oorlogen waren in de geschiedenis vaak keerpunten. Vertrouwen in elkaar, een vreedzame samenleving waarin we respect hebben voor andersdenkenden en waarin ons gezamenlijke belang van wereldvrede voorop staat, is de basis van alles. We zijn veel minder autonoom én zelfstandig dan we onszelf en anderen doen geloven. Voor een betekenisvol én comfortabel leven zijn we afhankelijk van elkaar.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Data-analyse en RPA (Robotic Process Automation). Denk bijvoorbeeld aan administratiesoftware die zelfstandig – zonder een menselijke opdracht – bankmutaties ophaalt, controleert, facturen betaalt en herinneringen verstuurt. Controles, analyses en processen zullen in de toekomst automatisch worden uitgevoerd zonder dat daar een menselijke impuls voor nodig is. Deze ontwikkeling zal zich in alle sectoren gaan versnellen. Bestaande, verouderde, systemen lijken door gebrek aan arbeidscapaciteit te imploderen. Of het nu de zorg, het onderwijs, de politie, de overheid, de rechterlijke macht of de accountancy betreft.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een hele grote instroom van jonge enthousiaste slimme professionals én een versnelling in data-analyse en RPA waardoor al die eenvoudige, eentonige en steeds weer terugkerende werkzaamheden worden geminimaliseerd. Er is nog zoveel winst te behalen met robotic accounting. We staan nog maar aan het prille begin.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Meer keuzes durven te maken en focus aanbrengen. Zowel ten aanzien van klantselectie als ten aanzien van wat je bijvoorbeeld binnen een opdracht wel doet maar vooral ook wat je niet meer doet. Vanuit onze dienstverlenende rol is “Nee” zeggen vaak moeilijker dan “Ja” zeggen. Maar door soms “Nee” te zeggen kunnen je in andere situaties volmondig “Ja” zeggen. Dat komt de kwaliteit, klanttevredenheid en het werkplezier ten goede.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023

We zijn met zóveel gave dingen bezig. We hebben sinds kort een tweede vestiging in Tilburg – Vermetten Audit, International Tax & Advisory – naast de Universiteit en intensiveren onze contacten met docenten en studenten. We zijn volop aan de slag met MVO, voor onszelf maar ook voor onze klanten. We hebben een Vermetten Academy en talentontwikkelingsprogramma. Door onze ondernemende cultuur zien we steeds weer nieuwe kansen maar belangrijker: blijft werk ontzettend leuk en uitdagend waarin we elke keer weer een betere versie van ons zelf creëren.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Onze klanten, onze collega-kantoren, regering en overheid, NBA, AFM, SRA, de universiteiten en hogescholen, we hebben elkaar allemaal nodig.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Zelensky, de president van Oekraïne, vanwege zijn moed en vastberadenheid én Ursula von der Leyen, wat een verbindende powervrouw.

