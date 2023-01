BDO groeit wereldwijd met 12 procent

BDO heeft de wereldwijde omzet in het afgelopen boekjaar (eindigend op 30 september) met ruim 12 procent vergroot tot 12,8 miljard dollar.

Noord- en Zuid-Amerika, goed voor 55 procent van de totale omzet, boekten met 14,5 procent de sterkste groei. ‘In Azië-Pacific hebben de meeste van onze markten het erg goed gedaan. Door de aanhoudende uitdagingen van de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende beperkingen, ervaart China tijdelijk een afvlakkende groei.’ Europa, het Midden-Oosten en Afrika, maar met name Europa, hadden last van de geopolitieke problemen en conflicten (lees: de oorlog in Oekraïne). ‘We ervaren een stabiele en solide groei op de Britse en Duitse markt en we zijn verheugd te zien dat onze strategische aanpak heeft geleid tot meer merkvertrouwen en groei in andere markten, waaronder Frankrijk, Noorwegen en Israël.’ Wereldwijd is het personeelsbestand van BDO met 14,4 procent toegenomen tot 111.307 werknemers, verdeeld over 1.803 kantoren in 164 landen en gebieden.

Nederland

In Nederland hanteert BDO een boekjaar dat gelijkvalt met het kalenderjaar. BDO Nederland boekte in 2001 3,9 procent groei tot 319 miljoen euro. Ook het resultaat zat in de lift. Het bedrijf zet vol in op personeelswerving en -behoud, maar steekt ook energie in verdere automatisering. BDO staat op de vijfde plaats in de AV-top 50.