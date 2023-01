Budgetten EIA en MIA/Vamil in totaal met bijna 150 miljoen omhoog

De overheid trekt dit jaar een kleine € 150 miljoen meer uit voor het stimuleren van milieuvriendelijke en energiezuinige maatregelen bij bedrijven. Vooral de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog: daar is € 100 miljoen meer belastingaftrek mogelijk dan in 2022.



De EIA-regeling telt voor 2023 een budget van € 249 miljoen beschikbaar; dat was vorig jaar nog € 149 miljoen. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit jaar er energietechnieken toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. ‘De Energielijst 2023 zet hiermee vooral in op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen’, aldus de RVO. De Energielijst voor 2023 houdt rekening met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van energie-investeringen. ‘Sommige investeringen zijn verwijderd omdat de terugverdientijd hiervan flink korter is. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig; de ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening. Voorbeelden zijn ledverlichting, de transportleiding voor levering van gasvormige CO2 aan glastuinbouwbedrijven en energiezuinige koeling van serverruimten.’ Nieuw zijn onder meer elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie.

Energie-investeringen vanaf € 2.500 komen in aanmerking, met een maximum van € 138 miljoen in 2023. Het verhoogde budget voor 2023 ondersteunt energiezuinige investeringen voor een totaalbedrag van € 2,3 miljard.

MIA/Vamil ook hoger

Ook het budget voor de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil) is verhoogd. Dat bedraagt nu € 217 miljoen: € 192 miljoen voor de MIA – € 48 miljoen meer dan in 2022 – en € 25 miljoen (ongewijzigd) voor de Vamil.

Basis voor deze regeling is de Milieulijst. Daarop staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen, 18 bedrijfsmiddelen zijn ervan af en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Nieuwe investeringen zijn onder meer het vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact en verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening. Gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot staan niet meer op de Milieulijst 2023. Meer informatie over de MIA/Vamil staat hier.