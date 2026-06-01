Horeca boekt kleinste omzetgroei in vijf jaar

De horeca heeft in het eerste kwartaal 2,2% meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Het is de kleinste omzetgroei in vijf jaar, meldt het CBS.

De omzet van logiesverstrekking lag 1,9% hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 2,3% hoger. De inkomsten van de horeca groeien al twintig kwartalen op rij, maar de toename was in de laatste vijf jaar niet eerder zo klein. Hotels noteerden maar 0,4% meer omzet, terwijl campings en vakantieparken juist 5,5% in de plus zaten.

Fastfood meest in de plus

Eet- en drinkgelegenheden hebben in het eerste kwartaal 2,3% meer omgezet dan een jaar eerder. De fastfoodrestaurants realiseerden met 3,8% de grootste omzetstijging van de eet- en drinkgelegenheden. De omzet van kantines en catering groeide met 2,6%. De restaurants en cafés hebben respectievelijk 1,6 en 1,3% meer omgezet dan in het eerste kwartaal van 2025.

Net als in andere branches zijn de ondernemers in de horeca aan het begin van het tweede kwartaal negatiever gestemd: het ondernemersvertrouwen daalde van -12,0 aan het begin van het eerste kwartaal van 2026 naar -30,1 bij aanvang van het tweede kwartaal van 2026.

Het CBS heeft ook de aprilcijfers van de detailhandel op een rij. Daar ging de omzet met 3,4% omhoog ten opzichte van een jaar eerder. In maart was de plus nog 3,2%.