Personalia | Ambitieus Alfa Consultants benoemt Wilco Dokman tot adjunct-directeur 

Met ingang van 1 januari 2023 is Wilco Dokman adjunct-directeur van Alfa Consultants, de corporate finance praktijk van Alfa Accountants en Adviseurs. Als teamleider en lid van het managementteam had hij al een vergelijkbare rol. Met directeur Frank van Ee behoort Wilco Dokman tot de consultants van het eerste uur. Hij kwam in 2011 als junior adviseur in dienst, als eerste medewerker naast Frank van Ee. Inmiddels telt Alfa Consultants vijftien medewerkers.

De voortgaande groei maakte de uitbreiding van de directie gewenst, zegt de 34-jarige inwoner van Vaassen. “We willen groeien met Alfa Consultants. We zijn een organisatie met 35 vestigingen, daar ligt al heel veel werk. Nu nog komt tweederde van de opdrachten via Alfa Accountants en Adviseurs en het Alfa-netwerk is nog lang niet uitgeput. De volgende stap is om ook meer omzet van buitenaf binnen te halen.” De corporate finance praktijk van Alfa heeft nog maar een korte historie. Frank van Ee en Wilco Dokman waren respectievelijk twaalf en een half en elf jaar terug de eerste medewerkers. Wilco Dokman komt er terecht na zijn studie International Economics and Business. “De bedoeling was om een jaar ervaring op te doen bij Alfa zegt Wilco lachend. Ik had een jaarcontract, economisch was het geen beste tijd. De volgende stap kwam voor mij steeds op het juiste moment: van junior adviseur naar adviseur en vervolgens van senior adviseur naar teamleider. We hebben een heel leuk team en doen mooie opdrachten. De basis is goed. Waarom zou ik dan naar een andere organisatie gaan om hetzelfde werk te doen, maar met misschien wel minder vrijheid en verantwoordelijkheid?”

Groeien richting top-10

Doelstelling bij de start van Alfa Consultants was om met één medewerker per jaar te groeien. Nu het team uit vijftien medewerkers bestaat, is het volgende doel geformuleerd: richting de top-10 van de overnamekantoren. Een reële ambitie met het oog op de positionering van Alfa, zegt hij. “Ik denk dat wij wat minder vlot overkomen. We zijn niet van die snelle jongens die voor de snelste deal met de eerste de beste partij gaan. We willen een overname in alle redelijkheid en goed voor alle partijen doen. Ik merk dat die mentaliteit bij een hoop ondernemers past. Maar wat het nu meer uitdagend maakt is de financiering. Dat is minder eenvoudig geworden en blijft een belangrijke voorwaarde voor een transactie.”

‘Meewerkend voorman’

Daarnaast behoort Wilco Dokman tot één van de Register Valuators die Alfa Consultants telt en is hij verantwoordelijk voor alle waarderingen binnen het midden- en kleinbedrijf die Alfa uitvoert. Het is werk dat hij naast overnametrajecten en zijn nieuwe rol als adjunct-directeur blijft doen. Wilco: “De insteek is een rol van meewerkend voorman. Als adjunct-directeur zal er wat dat betreft niet veel veranderen. Ik was al verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en ik vormde samen met Frank al het managementteam.” Tot slot is als adjunct-directeur personeel en organisatie straks ook een van zijn verantwoordelijkheden. “De persoonlijke ontwikkeling van mensen zal ik zeker verder proberen te stimuleren”. Werken met mensen spreekt mij aan. Ik ben een echte teamspeler, en een overname of waardering doe je met een team”.