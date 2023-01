Amsterdams cryptobedrijf mist 280 miljoen, Grant Thornton moet oppassen

De geruchtmakende val van het Amerikaanse cryptoplatform FTX bereikt nu ook Nederland. Bitvavo, het grootste Nederlandse handelsplatform voor cryptovaluta, kan niet meer bij 280 miljoen euro van klanten. Een verlies van 84 miljoen euro dreigt. Voor huisaccountant Grant Thornton is het uitkijken geblazen.

‘Niet acceptabel’

Bitvavo had geld van klanten ondergebracht bij het Amerikaanse cryptobedrijf Genesis. Genesis wankelt sinds in november aan het licht kwam dat bij handelsplatform FTX waarschijnlijk fraude is gepleegd. Er zijn zo’n miljoen gedupeerden. Aanvankelijk beweerde Bitvavo niet geraakt te zijn door de omvallende Amerikaanse cryptobedrijven, maar daar moest het Amsterdamse bedrijf eind december na een onthulling in Het Financieele Dagblad op terugkomen. Het Nederlandse bedrijf bleek 280 miljoen euro van klanten bij Genesis te hebben ondergebracht. Dinsdag werd bekend dat het moederbedrijf van Genesis, Digital Currency Group, heeft aangeboden om Bitvavo 196 van de 280 miljoen euro (70 procent) terug te sturen. Dit zou voor de Amsterdammers een verlies van 84 miljoen euro betekenen. Bitvavo heeft op zijn website laten weten het aanbod niet acceptabel te vinden.

Verliezen compenseren

Vooralsnog hoeven klanten van Bitvavo, dat een totaal beheerd vermogen van 1,6 miljard euro heeft, zich geen zorgen te maken. Het cryptobedrijf heeft toegezegd eventuele verliezen te zullen compenseren. Hoe is echter nog onduidelijk. Volgens de jaarrekening bedroeg het eigen vermogen eind 2021 net 34 miljoen euro. Samen met de winst van vorig jaar zou er een kleine 100 miljoen euro aan eigen middelen moeten zijn. Om het resterende gat van 180 miljoen op te vullen, zouden CEO Mark Nuvelstijn (30) en zijn twee medeoprichters bereid zijn ruim 100 miljoen aan eigen vermogen in het bedrijf te pompen. Dat zou mogelijk moeten zijn: zakenblad Quote schat het vermogen van de drie oprichters op 150 miljoen euro per persoon. Daarnaast zijn er onder meer voor 70 miljoen euro aan kredietlijnen bij banken.

40 procent van markt

Het is snel gegaan met Bitvavo. Nadat het bedrijf in 2018 door drie vrienden was opgericht, groeit het bedrijf hard door klanten een one-stop shop aan te bieden. Klanten kunnen niet alleen crypto’s zoals bitcoin kopen en verkopen, maar ook hun virtuele bezittingen bij Bitvavo stallen in een zogenoemde wallet. Inmiddels heeft het bedrijf, met bijna 200 mensen op de loonlijst, naar eigen zeggen zo’n 40 procent van de Nederlandse markt in handen. Alleen al in Nederland nemen een miljoen klanten diensten af bij Bitvavo. Het bedrijf is hoofdsponsor van voetbalbond KNVB.

‘Geen zorgen’

Een woordvoerder van Bitvavo sust in de media eventuele ongerustheid. Er is ‘geen sprake’ van ontslagen, en het aantal vragen van klanten over de gevolgen van Genesis is ‘minimaal’, aldus de zegspersoon. ‘Klanten begrijpen dat wij garant staan voor het uitstaande bedrag en de middelen hebben om dat te doen.’ Het bedrijf benadrukt dat het onder het toezicht valt van De Nederlandsche Bank (DNB), maar laat onvermeld dat DNB niet garant staat voor de beleggingen van Bitvavo. Het cryptoplatform valt niet onder regelgeving rond het beschermen van consumenten en beleggers. Het toezicht door DNB beperkt zich tot witwassen en financiering van terrorisme. Anders dan bij normale banken is er ook geen depositogarantie in geval van een faillissement.

Accountants huiverig

Wat het voor klanten van Bitvavo extra onzeker maakt, is dat accountants huiverig zijn als het om cryptobedrijven gaat. Bitvavo werkt met Grant Thornton. Het platform heeft aangekondigd binnenkort voor het eerst een audit te publiceren. Een probleem voor veel cryptobedrijven is dat accountants van naam zich amper aan de waardering van crypto’s durven wagen. Het Amerikaanse platform Binance publiceerde in december een verklaring van Mazars, maar dit betrof slechts een verificatie van de methode waarmee Binance bewijst daadwerkelijk crypto’s te hebben. Over de verklaring ontstond meteen zoveel verwarring dat Mazars die een week later van zijn website haalde. Daarbij kondigde de accountant, die ook andere cryptoklanten had, aan tijdelijk te stoppen met werkzaamheden voor cryptobedrijven. Net als andere grote accountants is cryptohandel voor accountants nieuw en riskant. Het is vrijwel onmogelijk te zeggen wat een cryptomunt waard is – en zelfs óf die iets waard is. Dat maakt het nogal een uitdaging een jaarrekening op te stellen en te controleren als de boekhouding grotendeels bestaat uit cryptomunten.

(Volkskrant/FD/NRC)