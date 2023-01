Fiscus ‘gevangen’ door verouderde ICT, kosten enorm

De Belastingdienst gaf vorig jaar 849 miljoen euro uit aan ICT. Een groot deel hiervan ging naar onderhoud en reparatie van de vaak verouderde computersystemen. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek.

Volgens interne documenten en betrokkenen die NRC sprak, zit de Belastingdienst gevangen in een vicieuze cirkel. Bijna alle tijd, geld en mankracht gaan op aan het in de lucht houden van oude systemen en invoeren van nieuw belastingbeleid, waardoor de dienst te weinig ruimte heeft voor noodzakelijke ict-vernieuwingen. Het probleem wordt zo elk jaar iets groter. In tien jaar tijd zijn de ICT-kosten met 80 procent gestegen, aldus de krant. Ruim 200 miljoen euro ging in 2022 op aan de inhuur van externe ict’ers. Negentig procent van het ICT-budget zou opgaan aan onderhoud en reparatie van de vaak verouderde computersystemen.

Ernstige continuïteitsrisico’s

Bij een deel van de verouderde systemen is sprake van ‘ernstige continuiteïtsrisico’s’, blijkt uit interne stukken. Een grote bron van zorg is het systeem voor de omzetbelasting, waarover al in 2014 alarm werd geslagen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) wil nu bij een externe leverancier een nieuw systeem inkopen, maar de benodigde aanbesteding is nog niet uitgeschreven. Het nieuwe systeem is sowieso niet vóór 2026 operationeel. Tot die tijd zijn wijzigingen in de btw-wetgeving volgens het ministerie ‘nauwelijks’ mogelijk.

Alarmbel

Vertrouwelijke nota een vertrouwelijke nota in handen van NRC trokken ambtenaren al in februari 2018 aan de bel bij toenmalige minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) en staatssecretaris Menno Snel (D66). Zij wezen op het achterstallig onderhoud van belangrijke ict-systemen, waardoor inning van onder meer omzetbelasting en autoheffingen direct gevaar liep. Volgens de top van de dienst waren ‘de risico’s nog ernstiger dan eerder ingeschat’ en kon ‘binnen de bestaande kaders de continuïteit niet worden gegarandeerd.’

(NRC)