Ernstige tekortkoming Belastingdienst bij verwerking politiegegevens

Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst voldoet in belangrijke mate niet aan de Wet politiegegevens (Wpg), blijkt uit een audit die is uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR). Dat meldt staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief. Van Rij spreekt over ‘stevige conclusies’ van de ADR en een ‘ernstige tekortkoming’.

BEH voert verschillende niet-fiscale toezicht- en opsporingstaken uit in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid. De grootste opsporingstaken liggen op het terrein van het niet deponeren van jaarrekeningen en faillissementsfraude.

Van Rij: ‘In het rapport over de naleving van de Wpg in de periode 2019 tot en met 2021 bij BEH geeft de ADR een afkeurend oordeel, omdat in belangrijke mate niet werd voldaan aan de Wpg. De belangrijkste conclusies zijn dat BEH nog niet alle bestanden met politiegegevens heeft geïdentificeerd en gedocumenteerd. Daarnaast is het doel van de verwerkingen niet vastgelegd. Daarnaast zijn de noodzakelijkheid, rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van politiegegevens niet geborgd. Ook zijn bewaar-, verwijder- en vernietigstermijnen niet aantoonbaar inzichtelijk gemaakt.

BEH herkent zich in deze forse conclusies. De geconstateerde tekortkomingen moeten en zullen zo snel mogelijk worden rechtgezet. De Belastingdienst heeft het Wpg-auditrapport aan de AP gestuurd, zoals de Wpg voorschrijft. De aanbevelingen uit het auditrapport worden projectmatig opgepakt. Dit leidt in maart 2023 tot een verbeterrapport. Vooruitlopend daarop is gestart met het uitvoeren van verbetermaatregelen, waarop de medewerkers van BEH volledig zijn ingezet. Zo is een aanvang gemaakt met het opstellen van Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s) en worden procesbeschrijvingen versneld opgepakt. Daarnaast is per werkproces een risicoregister opgesteld met te nemen beheersmaatregelen en zijn stappen gezet in het aanwijzen van bevoegd functionarissen. Eind 2023 zal BEH een hercontrole laten uitvoeren door de ADR. Het is mijn verwachting dat een belangrijke verbetering te zien zal zijn ten opzichte van het voorliggende rapport.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat mensen schade hebben geleden die toerekenbaar is aan het niet nakomen van de Wpg door BEH. Uiteraard zal de Belastingdienst eventuele klachten en signalen serieus nemen en behandelen conform de geldende regelgeving en interne procedures.

[…]

De verwerking van politiegegevens vraagt grote zorgvuldigheid. Ik vind het van groot belang dat de Belastingdienst aan de vereisten van de Wpg voldoet. Alle aanbevelingen van de ADR worden overgenomen en de verbetermaatregelen worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Ik zal uw Kamer voorafgaand aan het voor maart 2023 geplande commissiedebat in een stand-van-zakenbrief informeren over de voortgang.’

Kamerbrief audit Wet politiegegevens Belastingdienst