KPMG: ‘Nee, wij vliegen er niet lustig op los’

KPMG behoort tot de drie multinationals die het meest vliegen en zou ook geen doelstellingen hebben om de luchtkilometers te beperken. Dit stelt de Travel Smart Ranking van 2023. KPMG Nederland herkent zich echter niet in dit onderzoek. ‘In boekjaar 2022 was onze CO2-uitstoot door vliegreizen 58% lager dan in 2019.’

De luchtvaart is wereldwijd verantwoordelijk voor naar schatting 3,5% van de menselijke CO2-uitstoot, de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering. De verwachting is dat het aandeel van de luchtvaar significant zal groeien in de komende decennia. Zakelijke vluchten vertegenwoordigen ongeveer 15 tot 20% van de wereldwijde luchtvaart, in Europa zou circa 27% van de luchtvaartemissies afkomstig zijn van zakelijk vliegen.

Noodzaak

Tijdens de coronapandemie werd er aanzienlijk minder gevlogen. In 2020 en 2021 daalden de luchtvaartemissies van bedrijven met respectievelijk 64% en 70%. Het rapport constateert dat bedrijven inmiddels weer in ‘oude patronen’ zijn vervallen. Eind 2022 was het Europese luchtverkeer nog slechts 20% minder dan in 2019. Hoewel er nog steeds minder zakelijk wordt gevlogen, is de reductie is bij lange na niet genoeg om het langetermijn reductiedoel van 50% in dit decennium te realiseren. Volgens expert is dat doel realistisch en noodzakelijk. Als 10% van de bedrijven die het meest vliegen hun luchtkilometers met 50% terugbrengen zou dit dat al een halvering van de uitstoot betekenen, zo stelt het rapport.

Rapportage rammelt

Vijftig van de 322 bedrijven in de ranking (=15%) stellen doelen om zakelijke reizen te verminderen. De rapportage over zakelijk vliegen laat ook zwaar te wensen over. Slechts vier bedrijven van de 322 in de ranking, waaronder ABN Amro, voldoen aan de ‘gouden standaard’: ze rapporteren luchtvaartemissies en committeren zich aan een vermindering van 50% of meer, tegen 2025 of eerder. Veertig multinationals rapporteren de volledige klimaatimpact van hun zakelijke vluchten, inclusief niet-CO2-emissies, maar de meerderheid houdt hier nog geen rekening mee. 85% slaagt er niet in ambitieuze doelen te stellen om de emissies van zakelijke reizen te verminderen. De EU-richtlijn inzake bedrijfssustainability-rapportage zal de rapportagevereisten voor emissies van zakenreizen uitbreiden naar 50.000 bedrijven met activiteiten in de Europese Unie. De Amerikaanse Securities Exchange Commission heeft ook een voorstel in deze richting gedaan.

De tien grootste vliegers die geen doelstellingen hebben zijn Volkswagen, KPMG International, Johnson & Johnson, Accenture, Siemens, IBM, Microsoft, Alphabet (moederbedrijf van Google), Merck & Co. en SAP. Zij waren samen verantwoordelijk voor 3,5 MtCO2 aan luchtvaartemissies in 2019, of 20% van de emissies van bedrijven in de ranglijst.

‘Beweringen onjuist’

Desgevraagd laat een woordvoerder van KPMG Nederland aan Accountancy Vanmorgen weten: ‘Er is uiteraard nog steeds veel te verbeteren, maar de stelling vanuit de onderzoekers dat KPMG geen reductieplan heeft is onjuist. Het reduceren van alle reisbewegingen en het vastleggen van onze eigen klimaatambities staat bij KPMG hoog op de agenda. Zo hebben we als wereldwijde netwerkorganisatie onze doelstellingen (plannen) op dit gebied uitgewerkt. Die doelstellingen stellen we daarnaast ook op landelijk niveau vast. Zo ook in Nederland. Het verminderen van reisbewegingen met het vliegtuig heeft een hoge prioriteit, daarom zijn we ook aangesloten bij Anders Vliegen. Geheel in lijn met hun ambities, willen we in 2025 een CO2-reductie van 25% realiseren op ons zakelijk vliegverkeer ten opzichte van 2019.’

Ook de constatering dat bedrijven na de pandemie weer in oude gewoonten vervallen zijn, herkent KPMG Nederland niet. ‘Zoals we ook in ons jaarverslag hebben opgenomen was onze CO2-uitstoot door vliegreizen in boekjaar 2022 58% lager dan in 2019.’ Hoewel het jaarverslag van KPMG Global (met daarin de gegevens over de reducties die we wereldwijd hebben weten te realiseren) pas begin april wordt gepubliceerd, is de verwachting dat KPMG kantoren in de meeste landen de helft minder vliegen dan in 2019, laat de woordvoerder weten.

KPMG zegt de reductie aldus te willen realiseren:

• Stimuleren thuiswerken

• Niet vliegen voor afstanden korter dan 600 kilometer

• Ontmoedigen om te vliegen voor meetings korter dan 4 uur

• Restricties op businessclass vluchten

• Ontmoedigen om met grote groepen te vliegen

• Stimuleren van directe vluchten

• Rapporteren van CO2 uitstoot

• Volledig compenseren van CO2 uitstoot

• De interne CO2 prijs (de vervuiler betaalt) investeren wij in verduurzaming

