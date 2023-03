Woningcorporaties behoeden fiscus voor kostbare fout

De Belastingdienst heeft op het punt gestaan om 11.000 sociale huurders per 1 juli een huurverlaging te geven. Deze huurders kregen ten onrechte het stempel ‘laag inkomen’. Nadat woningcorporaties de fiscus hadden gewaarschuwd, werd de fout hersteld. Daarover schrijft NRC.

Per 1 juli krijgt een deel van de huurders die maximaal 120 procent van het minimuminkomen verdienen een huurverlaging. In totaal gaat het om 510.000 mensen. De huurverlaging is een compensatie voor de gestegen kosten voor energie en levensonderhoud. Ook de huurtoeslag is om deze reden verhoogd.

575 euro

Door het label ‘laag inkomen’ zouden de huurders een maximale huur van maximaal 575 euro per maand hebben gekregen. Op vrijdag 23 maart kregen 206 woningcorporaties van de Belastingdienst het ‘dringende advies’ bij een deel van hun huurders de voorbereidingen voor de huurverlaging te pauzeren, omdat de doorgegeven inkomensindicatie niet klopte. Bij eenpersoonshuishoudens met een onbekend inkomen had de Belastingdienst ten onrechte doorgegeven dat zij tot de lage inkomenscategorie zouden behoren.

Ymere

Bijna een kwart van de 11.000 woningen is van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere, tevens de grootste corporatie van Nederland. ‘Wij zagen dat de informatie die de Belastingdienst doorgaf, niet altijd overeenkwam met de data waarover wij zelf beschikken’, zegt een woordvoerder van Ymere tegen NRC. ‘Dat hebben wij aangegeven bij de Belastingdienst, net als twee andere corporaties. Toen heeft de fiscus besloten even op de rem te trappen.’ Bewoners zelf waren nog niet over de mogelijk onterechte huurverlaging per 1 juli geïnformeerd.

Bron: NRC