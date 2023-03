Onterecht scholingskosten opgevoerd in honderden aangiftes door ‘kenners van het belastingrecht’

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie verdachten ervan dat ze op grote schaal aangiftes inkomstenbelasting voor klanten hebben ingediend waarin ten onrechte scholingskosten voor inburgering in aftrek werd gebracht.

Bij de rechtbank Oost Brabant eiste de officier van justitie donderdag een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van € 36.500,- tegen een 52-jarige man, die inmiddels woonachtig is in Marokko. Hij en twee medeverdachten, een 31-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Tilburg, stonden terecht vanwege het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomstenbelasting en (het medeplegen van) valsheid in geschrifte.

Honderden aangiftes

In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 zijn er door de hoofdverdachte ruim 700 aangiftes naar de Belastingdienst verstuurd waarin scholingskosten voor inburgering in aftrek zijn genomen, stelt het OM. De 31-jarige mannelijke medeverdachte zou 150 onterechte aangiftes hebben ingediend en de vrouwelijke medeverdachte 38 keer. Deze twee medeverdachten werkten samen.

De verdachten deden zich voor als kenners van het belastingrecht en vroegen voor de geboden hulp steeds een vergoeding.

Strafeis

Voor de andere twee verdachten kwam het OM tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden met een proeftijd van 1 jaar. Daarnaast heeft het OM een geldboete van 8.000 euro en 2.200 euro geëist tegen respectievelijk de 31-jarige man en 28-jarige vrouw.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.