Banken en accountants bezorgd over financiële situatie zorginstellingen

Banken en accountants van zorgaanbieders maken zich zorgen over de verslechterde financiële gezondheid van zorginstellingen. Dat laten de sectorcommissie Coziek van de NBA en de werkgroep gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten in een brief aan ministers Kuipers (Volksgezondheid) en Helder (Langdurige Zorg en Sport).

Door de verslechtering van de situatie komt de continuïteit van instellingen in gevaar en is er minder ruimte om te investeren in noodzakelijke transities, zoals op het gebied van duurzaamheid, zo vrezen de koepels. Ze willen in gesprek met de ministers om te overleggen wat nodig is om de continuïteit van zorginstellingen te borgen.

Veel rode cijfers verwacht

De financiële resultaten verslechteren vanwege de hoge energiekosten, inflatie, arbeidsmarkttekorten en aangepaste CAO’s. ‘De zorgen zijn het grootst voor GGZ-instellingen die als gevolg van problemen bij de invoering van een nieuw bekostigingssysteem (het Zorgprestatiemodel) soms al lange tijd niet volledig hebben kunnen factureren.’ Als gevolg van deze ontwikkelingen verwachten banken en accountants dat veel zorginstellingen het boekjaar 2022 en 2023 zullen afsluiten met een negatief resultaat. ‘Op basis van huidige kennis en inzichten is niet aannemelijk dat de financiële problemen van de instellingen van incidentele aard zijn. De consequentie daarvan kan zijn dat de accountant geen controleverklaring kan afgeven, waardoor het ook voor de bank lastiger wordt om de zorginstelling te helpen.’

De kip en het ei

Banken kunnen afwijken van gemaakte afspraken om zorginstellingen de tijd te geven om financieel orde op zaken te stellen. ‘Dit kan alleen als er voldoende aanwijzingen zijn dat de financiële problemen tijdelijk zijn en dat uit de controleverklaring van de accountant blijkt dat de cijfers een adequate weergave van de werkelijkheid zijn. Maar de accountant kan soms geen controleverklaring afgeven, zolang niet duidelijk is dat de instelling mag afwijken van de afspraken met de bank. Hierdoor ontstaat een kip/ei-probleem, dat hulp aan zorginstellingen bemoeilijkt.’ De NVB en de NBA willen daarom graag met het ministerie van VWS in gesprek om te zoeken naar een oplossing.