Weer uitbreiding ETL, nu in regio Rotterdam

ETL Nederland heeft de vijfde uitbreiding van dit jaar gerealiseerd met de aansluiting van Wolfsbergen Van Haarlem uit Capelle aan den IJssel. Eerder versterkte ETL zich al in Eindhoven, Zutphen, het Gelderse Loerbeek en Eersel.

Wolfsbergen Van Haarlem bestaat uit een multidisciplinair team van accountants en belastingadviseurs dat dienstverlening biedt op het gebied van accountancy, assurance en fiscaliteit. Het kantoor zet de dienstverlening aan de klanten ongewijzigd en onder dezelfde naam voort. Tevens zal het bestaande management het aanspreekpunt blijven. Het bedrijf telt 24 medewerkers, van wie vier partners: Raymond Baan, Edo van Haarlem, Aad de Wit en Peter van Zijl.

ETL Nederland is nummer 18 in de AV-top 50 met een omzet van 44 miljoen euro (2021); vorig jaar is de omzet naar verwachting gegroeid tot boven de 60 miljoen euro. Eerder dit jaar sloten zich al Kubus in Zutphen (via ETL-kantoor BW & S in Twello), G. Jansen uit Loerbeek, Van Eert Accountants & Adviseurs uit Eindhoven en Lindenhof Accountants en Belastingadviseurs in Eersel aan.