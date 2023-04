Auxilium Adviesgroep scoort goed in klanttevredenheidsonderzoek Cedeo

Auxilium is door het Cedeo in maart getoetst om te beoordelen of er nog steeds aan de criteria wordt voldaan. Het eindresultaat van het tevredenheidsonderzoek is een mooi compliment: 96,7% van de referenten is dik tevreden over de opleidingen van Auxilium. Auxilium mag weer voor twee jaar het predicaat ‘Cedeo-erkend’ voeren.

Cedeo-erkenning wordt verleend aan opleiders waar minimaal 80% van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden zijn over het opleidingsinstituut. Cedeo voert hiervoor klanttevredenheidsonderzoeken uit onder de deelnemers. Er wordt gekeken naar de organisatie en de kwaliteit van de opleidingen. Op dit moment zijn er zo’n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in het Cedeo-bestand opgenomen.

De opleidingen van Auxilium kenmerken zich – volgens de ondervraagden – onder meer door het grote interactieve gehalte. Voor velen de reden om voor de opleidingen van Auxilium te kiezen. De persoonlijke benadering van de medewerkers van Auxilium wordt als prettig ervaren. Alle referenten geven een positieve score op dit onderdeel (‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’). De eerdere deelnemers vinden de programma’s qua inhoud, opbouw en tijdsduur goed in elkaar steken. Het curriculum is breed. Er worden geen onderwerpen gemist. Bovendien kloppen de beschrijvingen van de opleidingen op de website met de daadwerkelijke uitvoering.

Volgens John Weerdenburg van Auxilium is de score een hele mooie bevestiging dat Auxilium blijvende kwaliteit levert en sterk is in de persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. “We zijn blij met dit resultaat waar ons team elke dag weer met veel plezier voor aan de slag gaat”.