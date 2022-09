Auxilium verwelkomt 400e accountantskantoor

Accountantskantoor 216 is per 1 september als 400e kantoor aangesloten bij Auxilium Adviesgroep. De groep, die vijftien jaar bestaat, wil vooral een sparringpartner ‘op afstand’ zijn.

Jeroen van der Krabben van Accountantskantoor 216: ‘Wij vinden dat een accountant meer is dan de producent van de jaarrekening. Dat verwacht de ondernemer ook van zijn adviseur. De ondernemer legt zijn problemen op tafel. Het is aan ons om de ondernemer vanuit onze expertise en vanuit verschillende vakgebieden bij te staan. Neem gewoon de rompslomp uit handen en biedt hem toegevoegde waarde op de punten waarvan hij wakker ligt. Wij werken samen met de klant en onze adviseurs in één team. En als iedereen binnen het team in zijn kracht wordt gezet; heb je het beste resultaat voor de klant. Heel simpel.’

Van der Krabben laat weten dat de coronaperiode hem in de armen van Auxilium heeft gedreven. ‘In de afgelopen periode heeft de accountant het behoorlijk pittig gehad. De overheidsmaatregelen zoals de NOW en TVL riepen veel vragen op en Auxilium bood goede vaktechnisch ondersteuning in die periode. Veel accountants hebben gestoeid met “NBA helpt”, Auxilium kwam met praktische oplossingen en durft ook een standpunt in te nemen. Daarbij hebben ze alle expertise in huis. En dat zoek ik in een partner.’

Accountantskantoor 216 (preek uit ‘twee-één-zes’) ontstond op 21 juni 2015 vanuit de mkb-organisatie van KPMG. Er zijn kantoren in Amstelveen, Breda, Den Haag, Enschede, Harmelen, Parkstad en Zwolle.