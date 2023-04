O-twee Accountants sluit zich aan bij Alfa

O-twee Accountants heeft zich aangesloten bij Alfa Accountants en Adviseurs. Op termijn vindt er een verdere integratie plaats en zal O-twee zich presenteren onder de naam Alfa. O-twee heeft 5 partners, meer dan 60 medewerkers en vestigingen in Dordrecht, Culemborg en Ede.

De aansluiting bij Alfa is ingegeven door de snel veranderende omstandigheden in de accountancy, licht O-twee toe: ‘Toenemende complexiteit op het gebied van accountancy en wet- en regelgeving, snel veranderende marktomstandigheden en digitalisering, verlangen een steeds bredere kennis en deskundigheid. O-twee heeft daarom besloten om zich aan te sluiten bij een grotere organisatie, die toegevoegde waarde, continuïteit en kwaliteit kan aanbieden.

Algemeen directeur en partner van O-twee Hans Liefrink: “Alfa is een landelijke organisatie maar werkt decentraal vanuit meer dan 30 vestigingen. Wij delen onze persoonlijke aanpak richting klanten en medewerkers. Vanuit een duurzame visie, dus altijd toekomstgericht.” Ook Arnoud Bosch, lid van de raad van bestuur van Alfa in de functie van CFO is blij met de uitbreiding van de organisatie. “Mede door onze samenvoeging krijgen wij met name een grote uitbreiding van onze mkb-praktijk. Daarmee ontstaat een bredere basis om onze dienstverlening lokaal te behouden en op diverse terreinen nog verder uit te breiden. Bovendien zijn we door deze uitbreiding een nog aantrekkelijkere werkgever. Samen sterk en dichtbij!”

Verder onder de naam Alfa

Voor Alfa vormt de overname, door het samenvoegen van kennis en contacten, een goede aanvulling op de groei die wordt beoogd, licht het top 10-kantoor toe. Voorlopig blijft O-twee onder de huidige naam verder opereren in de markt. Na de integratie zullen zij verder gaan onder de naam Alfa Accountants en Adviseurs. De medewerkers en partners van O-twee blijven verbonden aan de organisatie en de vertrouwde gezichten van O-twee blijven bestaan, ook richting klanten en relaties.