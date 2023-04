Ruim half miljard extra subsidie voor tweedehands elektrische auto’s

Het kabinet wil mensen stimuleren om meer tweedehands elektrische auto’s te kopen en hoogt de subsidiepot daarom met 600 miljoen euro op. Verder gaat het eerdere plan om leasemaatschappijen te verplichten om vanaf 2025 het hele wagenpark elektrisch te maken, van tafel.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen in Den Haag. Daar praat het kabinet over nieuwe klimaatmaatregelen. De tweedehands elektrische auto krijgt vanwege de nog altijd hoge prijs en de nog beperkte actieradius geen voet aan de grond in ons land. Vaak worden ze geëxporteerd na afloop van een leasecontract of als de eerste eigenaar de auto inruilt. Op de aanschaf van een tweedehands stekkerauto krijgt de koper nu 2.000 euro subsidie; het totale budget voor dit jaar is 32,4 miljoen euro. Daarvan is nog ruim 21 miljoen beschikbaar. Wie een nieuwe elektrische personenauto koopt, kan rekenen op 2.950 euro subsidie. In die pot zit dit jaar 67 miljoen euro. Daar is, met een derde van het jaar achter de rug, nog 46,5 miljoen van beschikbaar.

Grote vervuilers zwaarder belast

Om de CO2-uitstoot met 55 procent te reduceren voor 2030, is een extra reductie van 22 megaton nodig. Het kabinet wil dat onder meer bereiken door voor 90 miljoen euro aan laadpalen neer te zetten en door grote vervuilers zwaarder te belasten. Nu daalt de belastingdruk naarmate een bedrijf meer uitstoot. Fossiele subsidies worden verder afgebouwd. Leasemaatschappijen hoeven echter niet verplicht aan de elektrische auto, zoals eerst de bedoeling was. In plaats daarvan worden werkgevers verplicht om de CO2-uitstoot van dienstreizen te beperken, door werknemers te stimuleren om de trein te nemen of door elektrische leaseauto’s in te zetten.

RTL Nieuws